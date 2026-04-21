    Mundial 2026

    Las selecciones que estrenarán nuevo técnico en la Copa del Mundo

    Cerca de llegar a los 50 días para el arranque del Mundial 2026, varios países cambiaron entrenador.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Estas son las fechas clave del Mundial 2026

    A poco más de 50 días de que arranque el Mundial 2026 con el partido de México vs. Sudáfrica, hay algunas selecciones clasificadas que cambiaron repentinamente de director técnico.

    Esta práctica suele ser habitual entre algunas federaciones que pretender dar un giro de 180° a su planeación rumbo a la Copa del Mundo, guiados más que nada por falta de resultados o problemas internos.

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    Los nuevos técnicos para el Mundial 2026


    Son cuatro entrenadores que llegaron a tomar la dirección técnica de una selección clasificada al Mundial 2026 y que, la mayoría, apenas debutaron en la pasada Fecha FIFA.

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    Esto sin sumar que Arabia Saudita en los últimos días tomó la decisión de cesar de su cargo a Hervé Renard tras perder los amistosos en marzo y sin tener reemplazo todavía en el banquillo, ante los rumores que Georgios Donis sea su sustituto.

    Acá los directores técnicos que llegan con poco 'kilometraje' a la Copa Mundial de la FIFA 2026:

    • Sabri Lamouchi - Túnez

    Sabri Lamouchi fue presentado el pasado 14 de enero con experiencia en Nottingham Forest, Stade Rennais, así como con Costa de Marfil en el Mundial Brasil 2014, por lo que no será su primera vez en una Copa del Mundo. Túnez jugará en el Grupo F contra Japón, Países Bajos y Suecia y Lamouchi debutó en la pasada Fecha FIFA ante Haití con triunfo de 1-0 y luego empató 0-0 frente a Canadá.

    • Fred Rutten - Curazao

    Dick Advocaat, quien renunció por motivos personales en el cuadro de Concacaf y el neerlandés tomó el puesto con experiencia en Twente, PSV, Schalke 04 y Feyenoord, entre otros, será su primera vez en un Mundial.

    Rutten se estrenó con Curazao con una derrota de 2-0 ante China y luego fue goleado 5-1 por Australia. El cuadro caribeño está en el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Ecuador.

    • Mohamed Ouahbi - Marruecos

    Fue presentado el pasado el 5 de marzo y no tiene experiencia en una Copa del Mundo ni con clubes a nivel mayor, al estar siempre al frente de equipos juveniles con Maccabi Brussel y Anderlecht, antes de tomar la Sub-20 de Marrucos con el título del Mundial en 2025. Dirigió ya dos partidos en la última Fecha FIFA de marzo, con un empate 1-1 con Ecuador y una victoria 2-1 ante Paraguay. Tomo el puesto del despedido Walid Regragui y enfrentará a Brasil, Escocia y Haití en el Mundial 2026 en el Grupo C.

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    • Carlos Queiroz - Ghana

    Un experimentado Carlos Queiroz fue presentado hace días como nuevo técnico de Ghana, en lo que será su quinta Copa del Mundo tras haber dirigido a Irán, en tres torneos, así como a Portugal.

    Junto al técnico que falta por anunciarse en Arabia Saudita, aún no ha dirigido algún partido con el combinado africano tras tomar el puesto de Otto Addo, a quien despidieron tras perder ante Austria y frente a Alemania en marzo. Ghana está en el Grupo L con Inglaterra, Croacia y Panamá.

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