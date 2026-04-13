Mundial 2026 Carlos Queiroz dirigirá a la Selección de Ghana en el Mundial 2026 El DT portugués, que dirigirá por quinta vez en una Copa del Mundo, enfrentará a México antes del Mundial 2026.

Carlos Queiroz entrenará a Ghana en el Mundial 2026. Imagen Getty Images

La Selección de Ghana anunció que el técnico portugués Carlos Queiroz es el sustituto de Otto Addo y dirigirá a las Estrellas Negras en el Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Carlos Queroz ocupará el lugar que dejó Otto Addo, quien fue despedido tras perder 5-1 ante Austria y 2-1 contra Alemania en la pasada fecha FIFA.

Queiroz, de 73 años, entrenará por quinta vez en una Copa del Mundo tras dirigir a Portugal en Sudáfrica 2010 y a Irán en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Además, clasificó a Sudáfrica al Mundial de Corea-Japón 2002, pero dimitió dos meses antes de que comenzara el torneo.

Carlos Queiroz dirigió hasta hace unos días a Omán y también ha estado al frente de las selecciones de Catar, Egipto, Colombia, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

En 2003 dirigió al Real Madrid y fue auxiliar de Alex Ferguson en el Manchester United durante dos etapas, de 2002 a 2003 y de 2004 a 2008.

Ghana enfrentará a México antes del Mundial 2026

Carlos Queiroz solo tendrá dos partidos amistosos con Ghana antes de disputar la Copa del Mundo. El 22 de mayo, las Estrellas Negras se medirán a México en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, y el 2 de junio se enfrentarán a Gales.