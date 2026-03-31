Mundial 2026 Grupos Mundial 2026: Grupo F de la Copa del Mundo de la FIFA La selección de La Naranja Mecánica parte como favorita en este sector para la Copa Mundial 2026.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo F de la Copa del Mundo 2026

El Grupo F de la Copa Mundial 2026 ya tiene a su último invitado y francamente luce bastante interesante luego de que el repechaje en UEFA llegó a su fin.

Desde el pasado sorteo mundialista, tres de las cuatro selecciones fueron asignadas, con Países Bajos como cabeza junto a Japón y Túnez.

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Suecia aseguró el último boleto con su triunfo en el Repechaje ante Polonia, luego de que este martes, los suecos se apuntaron el triunfo en la culminación de una repesca que puso en vilo a todo el mundo por conocer a los últimos invitados.

ASÍ QUEDA EL GRUPO F EN EL MUNDIAL 2026



La fase del repechaje mundialista llegó a su fin en Europa, por lo que los grupos de cara a la Copa Mundial ya tienen a sus cuatro invitados, como es el caso del sector F, donde Suecia se une a Países Bajos, Japón y Túnez.

Suecos y polacos ofrecieron un partido interesante, donde el que ofreció el mejor desempeño se quedó con el último boleto. De esta manera, su afición se alista para hacer el viaje hasta América para continuar con el sueño mundialista.

Grupo F

Países Bajos

Japón

Suecia

Túnez.

Selecciones europeas toman ventaja como favoritas



Con dos selecciones del Viejo Continente en el mismo sector, estas se perfilan como favoritas para acceder a la fase de dieciseisavos de final.

Japón y Túnez pueden pelear y robar algún punto valioso, pero tendrán que exigirse de más para poder dar la sorpresa.

México se prepara para tener actividad del Grupo F



Este grupo tiene relevancia para México, pues dos encuentros se realizarán en el Estadio Monterrey. El primero será el 14 de junio entre Suecia contra Túnez.