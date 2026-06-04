    Mundial 2026

    ¿Cómo funcionan los FIFA Fan Festival de Guadalajara y Monterrey?

    El Mundial 2026 también se podrá vivir como una auténtica fiesta en los Fan Fest.

    Por:Raúl Martínez
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    Video Así es el FIFA Fan Festival de Monterrey para el Mundial 2026

    La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo se vivirá en los estadios sino también fuera de ellos. Ya que miles de aficionados también podrán disfrutar de la experiencia mundialista a través de los Fan Festival, espacios oficiales creados para seguir los partidos, convivir con otros seguidores y disfrutar de actividades culturales y de entretenimiento.

    En México, dos de las sedes mundialistas, Guadalajara y Monterrey, ya tienen definidos los lugares donde se llevarán a cabo los FIFA Fan Festival que serán gratuitos para los aficionados.

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    La sede del Fan Fest en Guadalajara será en la Plaza Liberación, entre la Catedral y el Teatro Degollado, mientras que el de Monterrey se ubica en el Parque Fundidora.

    En ambas locaciones contará con pantallas gigantes pa ra presenciar todos los partidos de la Copa del Mundo 2026 de forma gratuita, aunque en el Fan Fest de la Ciudad de Monterrey contará con una zona premium que tendrá un costo.

    Además, contará con actividades culturales y musicales, donde también habrá áreas de comida y bebida, cabe destaca que de los tres Fan Feste que habrá en México, en Guadalajara y Monterrey si habrá venta de alcohol.

    Los Fan Fest fueron creados para que los aficionados locales y extranjeros puedan vivir a fiesta de la Copa del Mundo de una manera distinta sin necesidad de asistir al estadio.

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