Mundial 2026 Partidos del viernes 5 de junio: Amistosos internacionales de futbol Rueda el balón en el mundo con compromisos de cara a la Copa del Mundo, sobresale el Canadá ante Irlanda.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Haití presenta convocatoria oficial para la Copa Mundial FIFA 2026

La actividad futbolista no se detiene, a menos de una semana del inicio del Mundial 2026. En Asunción se enfrentan Paraguay en contra de Nicaragua en un compromiso de dos selecciones que no obtuvieron su boleto a la Copa del Mundo.

Rueda el balón a las 16:45 horas en el Centro de México (18:45 ET y 15:45 PT en los Estados Unidos).

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Puerto Rico se mide a Arabia Saudita a las 17:00 horas en el Centro de México (19:00 ET y 16:00 PT). La selección saudí sí está en la justa mundialista.

Canadá ante Irlanda se pone en marcha a las 17:30 horas (19:30 ET y 16:30 PT).

Finalmente se cierra la actividad del día con el Haití ante Perú, no hay que olvidar que los caribeños obtuvieron su invitación a la Copa del Mundo y ante el cuadro sudamericano les servirá para afinar detalles.