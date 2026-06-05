Mundial 2026 ¿Qué selecciones jugarán en Guadalajara en el Mundial 2026? La Perla Tapatía recibirá partidos de la fase de Grupo de la Copa del Mundo.

Video Estos son los partidos que se jugarán en el Estadio Guadalajara en el Mundial

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 está a unos días de comenzar y Guadalajara, ciudad sede, ya está lista para recibir a los protagonistas.

Para esta justa mundialista el estadio de Guadalajara acogerá cuatro partidos, todos de fase de grupos, por lo que tendrá la visita de seis selecciones, más la de la Selección Mexicana.

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LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EN GUADALAJARA

La Ciudad de Guadalajara recibirá a selecciones del Grupo A, Grupo H y Grupo K.

Grupo A: México, Corea del Sur y Chequia

Grupo H: Colombia y Congo

Grupo K: España y Uruguay

LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 QUE SE JUGARÁN EN GUADALAJARA

El estadio de Guadalajara acogerá la cantidad de cuatro partidos de la fase de grupos entre el 11 y 26 de junio.

Jueves, 11 de junio 2026

Corea del Sur vs. Chequia, Grupo A, 20:00 H Centro de México, 22:00 H ET

Jueves, 18 de junio 2026

México vs. Corea del Sur, Grupo A, 19:00 H Centro México, 21:00 H ET

Martes, 23 de junio 2026

Colombia vs. Congo RD, Grupo K, 20:00 H Centro de México, 22:00 H ET

Viernes, 26 de junio 2026