Álvaro Fidalgo llegó a la Liga MX en el Guard1anes 2021 con Santiago Solari como director técnico y a quien llegó a conocer al interior del Real Madrid, cuando el futbolista militaba en realidad en el Real Castilla.

Desde entonces suma tres títulos de la Liga MX, un Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga MX, además de enamorar a varios no sólo con su nivel futbolístico y calidad dentro del campo de juego, sino también por su entrega y liderazgo en las Águilas del América

ÁLVARO FIDALGO, ¿AL MUNDIAL 2026 CON MÉXICO?

La posibilidad de verlo con la playera de la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo de la FIFA es viable. Puede ser convocado por Javier Aguirre en marzo próximo como parte de la Fecha FIFA y de la reinauguración del Estadio Banorte (Estadio Azteca) para ser observado con el conjunto nacional.

Ante ello, el eco sobre su posible convocatoria ha resonado en la Liga MX y una voz autorizada para opinar del tema es Oribe Peralta, quien fuera seleccionado nacional por México y multicampeón con el América.

“Sí es muy bueno, pero vas a tapar el lugar a Obed (Vargas), a (Gilberto) Mora, a Marcel (Ruiz)”, dijo Oribe Peralta en dinámica de respuestas de “sí” o “no” con TUDN pero sin comprometerse a una respuesta negativa a quemarropa.