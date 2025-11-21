    Mundial 2026

    Mundial 2026: La imperdible reacción de Oribe Peralta sobre posible convocatoria de Álvaro Fidalgo

    El exseleccionado mexicano y exjugador del América habló sobre la posibilidad de que el futbolista español naturalizado mexicano vaya con México al Mundial 2026.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Así reacciona Oribe Peralta a una posible convocatoria de Fidalgo

    La posibilidad de que el futbolista español Álvaro Fidalgo se meta a la convocatoria definitiva de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 parece que crece con el tiempo luego de la naturalización del jugador y la pronunciación de Javier Aguirre ante el escenario.

    Álvaro Fidalgo llegó a la Liga MX en el Guard1anes 2021 con Santiago Solari como director técnico y a quien llegó a conocer al interior del Real Madrid, cuando el futbolista militaba en realidad en el Real Castilla.

    Desde entonces suma tres títulos de la Liga MX, un Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga MX, además de enamorar a varios no sólo con su nivel futbolístico y calidad dentro del campo de juego, sino también por su entrega y liderazgo en las Águilas del América

    ÁLVARO FIDALGO, ¿AL MUNDIAL 2026 CON MÉXICO?

    La posibilidad de verlo con la playera de la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo de la FIFA es viable. Puede ser convocado por Javier Aguirre en marzo próximo como parte de la Fecha FIFA y de la reinauguración del Estadio Banorte (Estadio Azteca) para ser observado con el conjunto nacional.

    Ante ello, el eco sobre su posible convocatoria ha resonado en la Liga MX y una voz autorizada para opinar del tema es Oribe Peralta, quien fuera seleccionado nacional por México y multicampeón con el América.

    “Sí es muy bueno, pero vas a tapar el lugar a Obed (Vargas), a (Gilberto) Mora, a Marcel (Ruiz)”, dijo Oribe Peralta en dinámica de respuestas de “sí” o “no” con TUDN pero sin comprometerse a una respuesta negativa a quemarropa.

    Asimismo, Oribe Peralta no descartó a Carlos Acevedo en el Mundial 2026, pero sí lo hizo con el cinco copas Guillermo Ochoa, quien se encuentra en el futbol de Chipre y no ha sido considerado últimamente por ‘el Vasco’ Aguirre.

