    Mundial 2026

    ¿Fidalgo al Tri? Seleccionados mexicanos hablan de su llamado rumbo al Mundial 2026

    Obed Vargas y Fidel Ambriz se pronunciaron sobre la posible convocatoria del futbolista del América.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    La posible convocatoria de Álvaro Fidalgo a Selección Mexicana es un tema de conversación en el Tri y los seleccionados se pronunciaron al respecto rumbo al partido contra Uruguay este sábado 15 de noviembre en el Estadio Corona de Torreón.

    Obed Vargas destacó el nivel que ha mostrado Fidalgo en los últimos años en la Liga MX con América y le dio la bienvenida en caso de que sea convocado por Javier Aguirre en febrero o marzo del próximo año, cuando ya va a ser elegible.

    “Creo que todos los jugadores que tienen el nivel de selección son bienvenidos y para mí es otra oportunidad de competir con otro gran jugador. Viene haciendo las cosas muy bien en América. Competir contra los mejores es lo que quiero hacer porque demuestra mi nivel, mi carácter y de lo que estoy hecho”, declaró el mediocampista de Seattle Sounders en la zona mixta del Tri.

    Por su parte, Fidel Ambriz, comparó la situación de Fidalgo con la que en su momento vivió Germán Berterame: “Si lo convocan es por su talento, el profe va a decidir. En el caso de Berterame que es compañero mío de selección, es naturalizado y es parte del equipo, es mexicano. Si viene a sumar que sea así y ya se hablará cuando pase”.

    De acuerdo con información de Gibrán Araige para TUDN, Álvaro Fidalgo ya le dio el sí a Selección Mexicana y podría ser convocado al microciclo de enero solo para entrenar, parecido al proceso que vivió Julián Quiñones previo a su debut con el Tri.

    Desde diciembre del 2024, Fidalgo ya cuenta con su carta de naturalización, sin embargo, por estatutos de la FIFA, para que un jugador sea elegible para cambiar de país, debe tener cinco años de residencia.

