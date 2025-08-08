    Mundial 2026

    Monterrey tendrá partido de repechaje para el Mundial 2026

    El gobernador de Nuevo León, Samuel García, confirmó el partido que se jugará en el estadio de Rayados.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Monterrey tendrá un juegazo más rumbo al Mundial 2026!

    La ciudad de Monterrey recibió excelentes noticias tras darse a conocer que albergará un partido más rumbo al Mundial de 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá el próximo verano.

    El gobernador del Estado de Nuevo León, Samuel García, confirmó el partido extra que se jugará en el Estadio Monterrey, casa de Rayados.

    PUBLICIDAD

    "Amanecimos con buenas noticias: Nuevo León será sede de otro juego de repechaje del MUNDIAL. CINCO JUEGOS OFICIALES EN LA MEJOR SEDE ¡PONTE NUEVO, PONTE MUNDIAL!", escribió el político en su cuenta oficial de 'X'.

    De esta forma, la ciudad de Monterrey contará con un partido de suma importancia y dramatismo que otorgará un boleto a la Copa del Mundo además de los cuatro partidos que ya tenía confirmados; tres correspondientes a la fase de grupos y uno más de la ronda de eliminación directa.

    El juego extra otorgado al Estadio de Rayados, apodado 'Gigante de Acero' servirá como ensayo de cara a la inauguración del Mundial programada para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca.

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    FIFA anuncia primera fase de venta de entradas para el Mundial del 2026

    FIFA anuncia primera fase de venta de entradas para el Mundial del 2026

    1 min
    Estados Unidos anuncia dos amistosos previos al Mundial de 2026

    Estados Unidos anuncia dos amistosos previos al Mundial de 2026

    1 min
    ¿Qué cambios planea hacer la FIFA de cara al Mundial 2026?

    ¿Qué cambios planea hacer la FIFA de cara al Mundial 2026?

    2 min
    Juan Carlos Osorio ve a la Selección Mexicana como campeón del mundo

    Juan Carlos Osorio ve a la Selección Mexicana como campeón del mundo

    2 min
    Así lucirá el Estadio Banorte en el Mundial del 2026

    Así lucirá el Estadio Banorte en el Mundial del 2026

    Relacionados:
    Mundial 2026