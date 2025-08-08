Video ¡Monterrey tendrá un juegazo más rumbo al Mundial 2026!

La ciudad de Monterrey recibió excelentes noticias tras darse a conocer que albergará un partido más rumbo al Mundial de 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá el próximo verano.

El gobernador del Estado de Nuevo León, Samuel García, confirmó el partido extra que se jugará en el Estadio Monterrey, casa de Rayados.

"Amanecimos con buenas noticias: Nuevo León será sede de otro juego de repechaje del MUNDIAL. CINCO JUEGOS OFICIALES EN LA MEJOR SEDE ¡PONTE NUEVO, PONTE MUNDIAL!", escribió el político en su cuenta oficial de 'X'.

De esta forma, la ciudad de Monterrey contará con un partido de suma importancia y dramatismo que otorgará un boleto a la Copa del Mundo además de los cuatro partidos que ya tenía confirmados; tres correspondientes a la fase de grupos y uno más de la ronda de eliminación directa.