Mikel Arriola se reúne con Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026

El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, visitó las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), casa de la Selección Nacional de México, en donde realizó diversas actividades.

PUBLICIDAD

Primeramente, sostuvo una reunión de trabajo con Javier Aguirre y su equipo para revisar los avances del plan de trabajo de la Selección Nacional de México 2025-2026, aprobado en mayo pasado por la Asamblea de Dueños.

El Comisionado Arriola aprovechó la visita para develar, junto con Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de FMF, el Reloj FIFA, a 307 días de la justa mundialista, y dirigir un mensaje a todos los trabajadores y colaboradores.

Arriola destacó que el Reloj FIFA servirá como una motivación diaria tanto para los seleccionados nacionales como para los integrantes en el CAR con miras al Mundial 2026.

“La Selección Nacional Mexicana va a ser la única selección que va a estar seis semanas concentrada… Vamos a jugar sin seleccionados la Liguilla y vamos a quitar el Play-in. Ese es el aporte para que Javier y su cuerpo técnico tenga setenta y tres por ciento más de tiempo a los jugadores que los demás competidores. Además jugaremos 15 partidos de preparación previos al Mundial contra rivales europeos, asiáticos y sudamericanos.”, expresó.

El Comisionado exhortó a todos los miembros de la FMF a mantener el enfoque, el trabajo y la unidad de cara a la Copa del Mundo, pues es la prioridad.

“Los siguientes 307 días debemos entregarnos en cuerpo y alma para que esta Selección tenga todos los elementos para triunfar, no solamente materiales, sino humanos. “Que aquí a nuestros seleccionados y a nuestro cuerpo técnico los tratemos como en casa, que se sientan arropados y que se sientan bien. No se los tengo que decir, ustedes lo hacen muy bien, pero es una oportunidad de oro. “Y después del Mundial también hay mucho futuro derivado de su gran trabajo y su gran compromiso.”, añadió el Comisionado.

PUBLICIDAD

Por su parte, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol destacó el trabajo de todos los colaboradores en los últimos meses.

“Después del triunfo de la Copa Oro, se nos abrió este espacio para una oportunidad mejor, que es hacerlo aquí con toda la gente que apoya a la Selección. “No nada más la que viajó, sino realmente todo este equipo que trabaja en las áreas médicas, científicas, de apoyo. “Es un gran equipo. Y todos, todos somos parte, todos ustedes son parte de los triunfos de la Selección”.

Finalmente, Arriola y Sisniega supervisaron las obras que harán del CAR, uno de los complejos deportivos más importantes a nivel mundial.