    Mundial 2026

    Mikel Arriola destaca lo que el Mundial 2026 acarreará a México

    El Comisionado de la FMF habló de las expectativas de la justa mundialista ante gobernadores de Jalisco y Nuevo León, donde se encuentran dos de las sedes del país.

    Por:
    TUDN
    El Comisionado de la FMF habló de las expectativas de la justa mundialista ante gobernadores de Jalisco y Nuevo León, donde se encuentran dos de las sedes del país.
    Imagen Getty
    El Comisionado de la FMF habló de las expectativas de la justa mundialista ante gobernadores de Jalisco y Nuevo León, donde se encuentran dos de las sedes del país.

    El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola ofreció una Conferencia Magistral en la que compartió las expectativas y oportunidades rumbo al Mundial 2026.

    PUBLICIDAD

    En su ponencia ofrecida en el Hospicio Cabañas, frente a Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco; Samuel García, Gobernador de Nuevo León, así como empresarios, el Comisionado Arriola destacó que la Copa del Mundo 2026 tendrá un alcance sin precedentes en el deporte como a nivel social.

    El Comisionado compartió que el impacto social que el Mundial tendrá alcanza más 24 mil empleos generados. Además, resaltó que serán más de mil millones de dólares los ingresos potenciales que habrá en el sector turístico, con una derrama económica de 3 mil millones de dólares, cifra que supera en 235% lo generado en un fin de semana de Fórmula 1 en México.

    De la misma forma, expuso la histórica inversión que tendrán las ciudades sedes del Mundial en México, para asuntos como transporte, aeropuertos, estadios y obras urbanas, con montos estimados de mil 385.1 millones de dólares en Guadalajara; 3 mil 194.8 millones en Ciudad de México así como 3 mil 866.2 millones para Monterrey.

    La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el evento deportivo más grande en la historia de Norteamérica con 48 equipos, 104 partidos y 3 países como sede, consolidando a la región como un polo deportivo y cultural sin precedentes.

    El Mundial 2026 alinea a todos los actores del futbol mexicano hacia un mismo objetivo: maximizar el desempeño de la Selección Nacional en la Copa del Mundo.

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Trump revela fecha y sede del sorteo para el Mundial 2026

    Trump revela fecha y sede del sorteo para el Mundial 2026

    2 min
    México, muy cerca de cerrar otro rival sudamericano para fecha FIFA de noviembre

    México, muy cerca de cerrar otro rival sudamericano para fecha FIFA de noviembre

    3 min
    FIFA inicia venta de boletos del Mundial 2026 para partidos en México

    FIFA inicia venta de boletos del Mundial 2026 para partidos en México

    1 min
    Se jugarán cuatro partidos de Repechaje en México para el Mundial 2026

    Se jugarán cuatro partidos de Repechaje en México para el Mundial 2026

    1 min
    Monterrey tendrá partido de repechaje para el Mundial 2026

    Monterrey tendrá partido de repechaje para el Mundial 2026

    Relacionados:
    Mundial 2026Federación Mexicana de Futbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD