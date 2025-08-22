El Comisionado de la FMF habló de las expectativas de la justa mundialista ante gobernadores de Jalisco y Nuevo León, donde se encuentran dos de las sedes del país.

El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola ofreció una Conferencia Magistral en la que compartió las expectativas y oportunidades rumbo al Mundial 2026.

En su ponencia ofrecida en el Hospicio Cabañas, frente a Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco; Samuel García, Gobernador de Nuevo León, así como empresarios, el Comisionado Arriola destacó que la Copa del Mundo 2026 tendrá un alcance sin precedentes en el deporte como a nivel social.

El Comisionado compartió que el impacto social que el Mundial tendrá alcanza más 24 mil empleos generados. Además, resaltó que serán más de mil millones de dólares los ingresos potenciales que habrá en el sector turístico, con una derrama económica de 3 mil millones de dólares, cifra que supera en 235% lo generado en un fin de semana de Fórmula 1 en México.

De la misma forma, expuso la histórica inversión que tendrán las ciudades sedes del Mundial en México, para asuntos como transporte, aeropuertos, estadios y obras urbanas, con montos estimados de mil 385.1 millones de dólares en Guadalajara; 3 mil 194.8 millones en Ciudad de México así como 3 mil 866.2 millones para Monterrey.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el evento deportivo más grande en la historia de Norteamérica con 48 equipos, 104 partidos y 3 países como sede, consolidando a la región como un polo deportivo y cultural sin precedentes.