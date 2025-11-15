México vs. Uruguay acabó empatado 0-0, la falta de goles comienza a preocupar en el cuadro que dirige Javier Aguirre y la presión aumentó la tensión, pues los seguidores mexicanos en el TSM de Torreón, casa de Santos Laguna, despidieron al cuadro nacional con abucheos, tanto al descanso como al final del encuentro, e incluso corearon el "¡fuera Vasco!".

Desde que se ganó la Copa Oro en el verano pasado, la Selección Mexicano no ha logrado ganar; el saldo es de cuatro empates y una derrota. De estos cinco juegos, en tres el conjunto Tricolor se fue en blanco, incluida la goleada de 0-4 por parte de Colombia.

PUBLICIDAD

“Fue un partido que controlamos de principio a fin, tuvimos nuestras oportunidades pero bueno, no estuvimos finos a la hora de definir. Creo que defensivamente lo hicimos muy bien y bueno, adelante hay que meter las que tengamos.

“Son pocos los entrenamientos que tenemos, pero es la idea ya con las concentraciones pasadas como hemos ido trabajando vamos agarrando esa ideade lo que quiere el cuerpo técnico, después de este partido nos vamos bien”, dijo Raúl Jiménez tras el partido a TUDN.

“ Hay que estar tranquilos primero que nada, las cosas se van a dar, si seguimos jugando así como te digo, ser contundentes al frente porque así va a ser en el Mundial, hay que aprovecharlas, si mantienes el cero atrás bueno, tienes un punto pero bueno, hay que meterlas adelante para salir bien”, ahondó el delantero del Fulham de la Premier League.

JUGADORES DE LA SELECCIÓN MEXICANA SE PARTEN LA MADRE POR HACER UN BUEN MUNDIAL EN 2026

Erik Lira, por su parte, respondió a los abucheos de los aficionados ante la falta de gol y triunfos, dijo que esto es parte de la preparación del equipo para la Copa Mundial 2026 en la que esperan hacer l mejor actuación mexicana en la historia del torneo.

“La verdad que fuimos bastante superiores, supimos preparar el partido de una buena manera y lo premiamos dentro de la cancha. Es importante colgar el cero atrás, partiendo del cero atrás tenemos jugadores de bastante jerarquía adelante para poder generar jugadas. Es parte del proceso, estamos preparándonos para el Mundial, eso es un partido de preparación.

“Presión siempre va a haber, somos responsables de eso porque es la Selección Mexicana. Representamos a muchísimos mexicanos que no sabemos el esfuerzo que hacen para pagar un boleto, tratamos de agradecerles, de partirnos la madre dentro de la cancha y que se sientan identificados con nosotros”, dijo a TUDN.

PUBLICIDAD

“De la mejor manera, estamos preparándonos para hacer el mejor Mundial en la historia de nuestro país, preferimos que el camino sea así para después, cuando hagamos un buen papel, agradecer a toda esta gente que vino a darse una vuelta”, concluyó Erik Lira.