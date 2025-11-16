México vs. Uruguay: explota Edson Álvarez por los abucheos de la afición en Torreón
El futbolista mexicano se fue notablemente molesto por los pasillos del TSM tras el partido México vs. Uruguay de cara al Mundial 2026.
La Selección Mexicana continúa sin ganar en el segundo semestre del año tras el título de la Copa Oro 2025, son cuatro empates y una derrota, ésta por goleada frente a Colombia, además de esos juegos en tres se fue en blanco en el marcador.
En el México vs. Uruguay, pese a no mostrar un mal partido, la afición reprochó varios aspectos del conjunto nacional; la falta de gol, que Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna, no haya estado como titular e incluso reprochó a Javier Aguirre, de quien pidió su ‘cabeza’.
Hubo abucheos hacia el vestuario en el descanso del partido, los hubo al final del encuentro y también se escuchó un sonoro “¡fuera Aguirre!” a menos de un año para el Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá; además, Tala Rangel fue abucheado e insultado, algo que reprobó Raúl Jiménez.
EDSON ÁLVAREZ ESTALLA COTRA LA AFICIÓN EN TORREÓN TRAS EL MÉXICO VS. URUGUAY
Fue el capitán de la Selección Mexicana y jugador del Fenerbahce de Turquía quien salió evidentemente molesto por los pasillos del TSM y lanzó frases claras en referencia al poco apoyo recibido por parte de la afición en territorio mexicano antes del juego ante Paraguay en San Antonio, Texas.
“Qué lindo es estar en casa, eh. Qué lindo es estar en casa”, dijo Edson Álvarez mientras se dirigía de la cancha al vestidor tras el silbatazo final y ante la serie de abucheos, algo que caló en el ánimo del equipo a menos de un año de la Copa del Mundo de la FIFA.
México, tras el juego ante Paraguay el próximo martes, no tiene programados duelos en el calendario confirmados, pero se habla de un amistoso ante la Selección de Portugal en marzo para la reinauguración del Estadio Banorte (Estadio Azteca) y ante Argentina a unas semanas del inicio del Mundial.