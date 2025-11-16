La Selección Mexicana continúa sin ganar en el segundo semestre del año tras el título de la Copa Oro 2025, son cuatro empates y una derrota, ésta por goleada frente a Colombia, además de esos juegos en tres se fue en blanco en el marcador.

En el México vs. Uruguay, pese a no mostrar un mal partido, la afición reprochó varios aspectos del conjunto nacional; la falta de gol, que Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna, no haya estado como titular e incluso reprochó a Javier Aguirre, de quien pidió su ‘cabeza’.

EDSON ÁLVAREZ ESTALLA COTRA LA AFICIÓN EN TORREÓN TRAS EL MÉXICO VS. URUGUAY

Fue el capitán de la Selección Mexicana y jugador del Fenerbahce de Turquía quien salió evidentemente molesto por los pasillos del TSM y lanzó frases claras en referencia al poco apoyo recibido por parte de la afición en territorio mexicano antes del juego ante Paraguay en San Antonio, Texas.

“Qué lindo es estar en casa, eh. Qué lindo es estar en casa”, dijo Edson Álvarez mientras se dirigía de la cancha al vestidor tras el silbatazo final y ante la serie de abucheos, algo que caló en el ánimo del equipo a menos de un año de la Copa del Mundo de la FIFA.