Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, se mostró ecuánime y certero al momento de responder a las críticas tanto de la prensa como de la afición rumbo al Mundial 2026, edición de la cual México, Estados Unidos y Canadá son anfitriones.

En conferencia de prensa, tras el empate en el México v. Ecuador, ‘el Vasco’ Aguirre habló sobre el buen momento por el que atraviesa Germán Berterame, quien incluso hizo su primer gol con la Selección Mexicana; así como los regresos de lesionados y el mal momento por el que atraviesa Santiago Gimenez.

“Santi (Gimenez) viene arrastrando una molestia en el tobillo hace varios meses, a Raúl (Jiménez) no lo trajimos por ese golpe en las costillas. Es una buena opción, Germán (Berterame) está haciendo buenos goles.

“ Bebote tiene un problema serio e incluso puede jugar como segundo punta y estoy tranquilo en esa posición, con Corea hicieron gol los dos Jimenez (Gimenez); hoy lo hace Berterame, tuvo el palo contra Colombia y es un jugador que está de dulce, es mexicano y hay que aprovecharlo”, destaco Javier Aguirre.

JAVIER AGUIRRE RESPONDE A LOS ABUCHEO DE LA AFICIÓN EN EL MÉXICO VS. ECUADOR

Durante el partido en el Estadio Akron de Guadalajara, una de las sedes del Mundial 2026, ‘el Vaco’ Aguirre habló sobre los abucheos y las críticas de la prensa, las cuales busca acallar de alguna manera con buenos resultados y, aún así, los escépticos continuarán así, pues aseguró es parte de su trabajo.

“No tenemos que mandar mensajes a nadie, tenemos que ganar y de esa manera todavía los escépticos seguirán así, tienen que sacar cosas. Está bien, viven de eso, es su profesión, no soy quién para juzgarlos. Seguir jugando y ganando es la mejor medicina.

“Yo jugué el Mundial del ’86 y la gente era igual, ve y apoya, y anima, pero si ve algo que no le gusta, te lo hace sentir, de eso se trata, de no darle espacio a que la gente se aburra, te abuchee o pegue oles al rival.

“Es lo que busco, que los jugadores estén aplomados, que mantengan un equilibrio emocional ante el entorno de la Selección Mexicana, de puertas para adentro te puedo decir que hay buen ambiente, de puertas para afuera hay oleaje.

