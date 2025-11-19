Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, habló con franqueza rumbo al Mundial 2026 luego de perder frente a Paraguay en su último partido del año, el cual cerró sin triunfos después de ganar la Copa Oro 2025.

Desde el juego contra Uruguay en Torreón el sábado pasado, ‘Vasco’ Aguirre y sus jugadores fueron abucheados y criticados por parte de la afición mexicana, algo que él respeta y acepta, mas no tolerará que sus jugadores se sientan perjudicados por no hablar bien de ellos, tanto de parte de sus seguidores como de la prensa.

“No puedo bajo ninguna circunstancia criticar al público, no debo, ni puedo ni quiero hacerlo. Son libres de expresarse a lo que ven, tienen todo el derecho del mundo de expresar su opinión.

“Esto es futbol, quien no está preparado, quien quiera elogios y solo buenas noticias de su persona, no sirve para estar aquí. Los tres porteros tuvieron una conducta ejemplar, tanto en Torreón como hoy, hay armonía y a la gente solo respetar su opinión”, indicó el estratega de la Selección Mexicana tras el juego en el Alamodome de San Antonio, Texas.

JAVIER AGUIRRE ASEGURA TRAS EL MÉXICO VS. PARAGUAY QUE HAY JUGADORES QUE QUIEREN Y NO PUEDEN ESTAR EN EL MUNDIAL 2026

El estratega de la Selección Mexicana también habló de aquellos jugadores prospecto para formar parte de la convocatoria definitiva para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 a disputarse por primera vez en la historia en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

“Sí está claro que hay jugadores que demuestran que pueden y quieren, otros que quieren, pero quizás no les alcanza. De esto se trata, de buscar el 11, buscar la forma de concretar la salida del balón, llevar el balón con cierto criterio, con mayor capacidad, determinación para generar más peligro.

“Llegas mano a mano y te regresas, es ahí donde necesitamos, esta carencia… no hemos estado bien", indicó ‘el Vasco’ Aguirre rumbo al Mundial 2026 y tras el cierre de actividades de la Selección Mexicana este año.