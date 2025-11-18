Video ¡No te lo creo! ¡Ni dos minutos pasaron y Paraguay ya vacunó a México otra vez!

La Selección de México cerró con una derrota su participación en 2025, el año previo al Mundial 2026, un año lleno de altibajos, aunque con una conclusión negativa.

Derrota de 2-1 de la Selección Mexicana ante Paraguay en un marcador que o hace más que crecer la racha negativa de los mexicanos que llegan ahora a seis partidos sin ganar de forma consecutva, con dos derrotas entre esa racha , y también el empate ante Uruguay en Torreón incluido.

PUBLICIDAD

El Alamodome de San Antonio en Estados Unidos volvió a abuchear a la Selección Mexicana que jugó ante un conjunto 'Guaraní' que sufrió varias ausencias para este partido amistoso, hecho que no impidió que los sudamericanos hicieran ver su suerte a México.

Todos los goles cayeron en el segundo tiempo después de una primera parte soporífera y que incluyó el debut de Ruvalcaba en el Tri (La 'Hormiga' González haría lo propio en la parte complementaria) y un gol mal anulado favorable a Paraguay.

El VAR parecía tumbar otro tanto a Sanabria en el inicio del segundo tiempo, pero tras un fuerte choque con Malagón, la acción fue validada para que México ya tuviera el primero en contra a los 48'.

Raúl Jiménez volvió a anotar con la Selección Mexicana, lo hizo con un penal magníficamente bien cobrado y se mantiene al acecho del récord de Chicharito, pero Paraguay, apenas segundos después, y en un jugadón, puso el marcador definitivo vía Damián Bobadilla a los 56'.