Australia Australia inicia concentración rumbo al Mundial 2026 en Estados Unidos Australia toma ventaja y arranca antes que México su preparación mundialista. Ambos selecciones se medirán en amistoso.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Australia se adelanta a México y arranca su preparación para el Mundial 2026

La selección de Australia comenzó desde este martes con su concentración de cara a la Copa Mundial FIFA 2026, con el arribo de ocho primeros jugadores a los Estados Unidos, donde tendrán todos sus encuentros.

El equipo comenzó trabajos en Sarasota, Florida, donde poco a poco se irán incorporando el resto de los convocados. De esta manera, los “Socceroos” son el primer equipo que comienza su concentración, incluso por encima de la de México.

PUBLICIDAD

¿Qué jugadores ya se integraron a la concentración de Australia?

Harry Souttar, quien recientemente finalizó su participación con el Leicester City, fue el primer jugador en arribar a la sede de los entrenamientos. Más tarde se incorporaron Hayden Matthews, Anthony Cáceres, Mitchell Duke, Brandon Borrello, Nick D’Agostino, Nishan Velupillay y Mathew Leckie.

Los australianos disputarán dos partidos amistosos como parte de su preparación: uno el 30 de mayo ante México en Pasadena, California, y otro el 6 de junio contra Suiza en San Diego.

¿Cuándo inicia la concentración de México?

Australia arrancó un día antes que México, ya que el Tri inicia su concentración este miércoles 6 de mayo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Ciudad de México, conforme al plan de trabajo que aprobaron los dueños de clubes de la Liga MX y que abarcará cinco semanas y media de entrenamientos.

Hay que recordar que estos jugadores son parte de la lista de convocados que reveló Javier Aguirre la semana pasada y que está conformada por únicamente elementos de la liga local.

¿En qué grupo está Australia en el Mundial 2026?