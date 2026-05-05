Mundial 2026 Australia en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La Socceroos vivirán su séptima Copa del Mundo en el Mundial 2026 este verano.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo D de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Australia se clasificó al Mundial 2026 por séptima vez en su historia y la quinta ocasión como representante de la Confederación Asiática de Futbol.

Los Socceroos jugaron la mayor parte de su existencia en la Confederación de Futbol de Oceanía, pero con el fin de crecer futblísticamente y lograr boletos directos a la Copa del Mundo, se cambió de confederación con aprobación de la FIFA.

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AUSTRALIA

EN MUNDIALES



Australia participó en dos de las seis Copas del Mundo que tiene como representante de Oceanía, uno de forma directa en el Mundial Alemania 1974 y la segunda vía Repechaje Intercontinental para Alemania 2006.

A partir de Sudáfrica 2010 se ha clasificado de forma ininterrumpida en Asia y solo en dos ocasiones ha pasado de la Fase de Grupos.

Participaciones en Mundiales: 7 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

7 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: Ninguno

Ninguno Mejor posición: 10° lugar en Octavos de Final en Qatar 2022.

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

AUSTRALIA

EN MUNDIALES



En siete participaciones de la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Australia, se ubica en el puesto 41 de 80 del histórico.

Sus números y estadísticas del cuadro de los Socceroos en Mundiales es de 20 partidos con saldo de 4 triunfos, 4 empates y 12 derrotas. Con 17 goles anotados, 37 goles recibidos y efectividad del 26.66%.

ENTRENADOR DE

AUSTRALIA



Tony Popovic llegó en 2024 al banquillo de Australia para clasificar a la Copa del Mundo en sustitución de Graham Arnold, quien había estado desde 2018 como estratega del combinado nacional.