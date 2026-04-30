Mundial 2026 CDMX tendrá 18 Fan Fest para el Mundial 2026 con partidos y actividades culturales Los Fan Fest del Mundial serán gratuitos y contarán con actividades deportivas, culturales y oferta gastronómica.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video CDMX define 18 sedes para los Fan Fest del Mundial 2026 y las actividades que habrá

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer cuáles serán las 18 sedes de los Fan Fest que tendrá la capital mexicana para el Mundial 2026, así como las actividades que tendrán.

Resaltó que siete de esas 18 sedes estarán activas durante los 39 días del Mundial y contarán con la transmisión de los 104 partidos. Mientras que el resto tendrán algunos de los juegos más importantes y de la Selección Mexicana ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

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Los Fan Fest del Mundial contarán con actividades deportivas, culturales y oferta gastronómica. Cabe resaltar que estos eventos serán gratuitos y no se venderá alcohol.

"Queremos que se viva en las calles y todos lados. Una fiesta que se vive y se disfruta. Lugares donde vamos a convivir todas y todos. Vamos a tener 18 grandes festivales futboleros. Son 18 festivales futboleros y vamos a estar en toda la Ciudad de México".

Será el 11 de junio cuando el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) tenga el partido inaugural entre México y Sudáfrica y con ello inicien las actividades de la Copa del Mundo.

Ubicaciones de los 18 Fan Fest en CDMX