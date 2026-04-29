Mundial 2026 FIFA aumenta recursos a selecciones participantes del Mundial 2026 El Consejo del organismo anunció el aumento del 15 por ciento de la asignación económica para cada combinado nacional; será una cifra récord.



Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video FIFA aumenta millonarios premios a selecciones participantes del Mundial 2026

Faltan unos días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y las selecciones nacionales, incluida México, recibieron buenas noticias de parte de la FIFA, pues el Consejo del organismo anunció el aumento del 15 por ciento de la asignación económica para cada combinado nacional.

La FIFA entrega millonarias cantidades a las selecciones que clasifican a la Copa del Mundo, solo por participar y esta vez se repartirá una cifra récord de 871 millones de dólares entre las 48 naciones participantes.

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¿CUÁNTO GANARÁ MÉXICO Y LAS SELECCIONES SOLO POR PARTICIPAR EN EL MUNDIAL 2026?

Tras la reunión del consejo de la FIFA, previo al 76 Congreso anual, se determinó el aumento de la subvención de preparación de 1.5 millones a 2.5 millones de dólares.

En tanto que el premio por la clasificación pasa de nueve millones de dólares a 10 millones. Finalmente lo correspondiente a contribuciones adicionales que son subvenciones para sufragar los costes de los miembros de las delegaciones y la asignación de entradas para los equipos, tendrán un valor total superior a 16 millones de dólares.

"Para la FIFA es un orgullo gozar de la mejor situación financiera de su historia, lo que nos permite brindar ayudas sin precedentes a todas las federaciones miembro. Este es un ejemplo más de cómo se reinvierten los recursos de la FIFA en el fútbol", dijo el presidente de la FIFA.