Video ¿Despertó el gigante? La exhibición brutal de Estados Unidos

La Selección de Estados Unidos parece reaccionar: un gigante de Concacaf empieza a acumular créditos en el momento más preciso: justo cuando se está a unos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras un año desastoso para el conjunto de las barras y las estrellas, Estados Unidos por fin puede levantar cabeza con un cierre espectacular en 2025 y ante un rival de jerarquía.

Marcador de 5-1 favorable para Estados Unidos en partido amistoso ante una Uruguay que venía de sacarle e l empate 0-0 a México en Torreón y que, ahora, vive la otra cara de la moneda.

Es quizás una de las noches más tristes de Uruguay con Marcelo Bielsa a cargo, todo ante unos dirigidos por Mauricio Pochettino que a la media hora ya iban goleando gracias a un doblete de Alex Freeman y un gol más de Berhalter.