    Estados Unidos

    Estados Unidos reacciona a tiempo rumbo al Mundial 2026 con 'manita' a Uruguay

    Tras igualar ante México, la 'Garra charrúa' vive uno de los episodios más vergonzosos de Marcelo Bielsa.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¿Despertó el gigante? La exhibición brutal de Estados Unidos

    La Selección de Estados Unidos parece reaccionar: un gigante de Concacaf empieza a acumular créditos en el momento más preciso: justo cuando se está a unos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    Tras un año desastoso para el conjunto de las barras y las estrellas, Estados Unidos por fin puede levantar cabeza con un cierre espectacular en 2025 y ante un rival de jerarquía.

    Marcador de 5-1 favorable para Estados Unidos en partido amistoso ante una Uruguay que venía de sacarle e l empate 0-0 a México en Torreón y que, ahora, vive la otra cara de la moneda.

    Es quizás una de las noches más tristes de Uruguay con Marcelo Bielsa a cargo, todo ante unos dirigidos por Mauricio Pochettino que a la media hora ya iban goleando gracias a un doblete de Alex Freeman y un gol más de Berhalter.

    Diego Luna y Tessmann completaron la manita en la parte complementaria ante una "Garra Charrúa" que solo descontó por vía de De Arrascaeta, mientras que Betancur dejó a los sudamericanos con 10 también en la parte complementaria.

