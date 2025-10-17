    México

    México y Estados Unidos retroceden en ranking FIFA tras amistosos de octubre

    Las dos selecciones volvieron a perder posiciones en la clasificación mundial, según el listado actualizado este viernes.

    Jaime Bernal.
    Los recientes amistosos de la fecha FIFA dejaron consecuencias negativas para las dos principales selecciones de la Concacaf, México y Estados Unidos.

    Las dos selecciones volvieron a perder posiciones en la clasificación mundial, según el listado actualizado este viernes por la FIFA, y se alejan del grupo de élite que domina el futbol internacional.

    El Tri descendió al puesto 14 tras su derrota por 4-0 ante Colombia y el empate 1-1 frente a Ecuador, resultados que reflejan la irregularidad del proceso dirigido por Javier Aguirre.

    El conjunto estadounidense también cayó una posición y se ubica 16.º, pese a su victoria por 1-0 sobre Australia y la igualdad ante los ecuatorianos.

    España se mantiene en la cima

    España, que ganó en las Eliminatorias de UEFA, mantiene el liderato, mientras que Argentina desplazó a Francia al tercer lugar luego del empate de los galos (2-2) frente a Islandia en la eliminatoria europea rumbo al Mundial 2026.

    Entre los movimientos destacados, Alemania regresó al Top 10 en lugar de Croacia, mientras que Países Bajos subió al sexto puesto y desplazó a Brasil, que perdió en su visita a Japón.

    Fuera de la zona de privilegio, equipos como Hungría, Escocia, Nigeria y Rumania mejoraron su ubicación, al igual que Kosovo, que alcanzó su mejor marca histórica. En contraste, Grecia y Suecia fueron las selecciones más perjudicadas del mes.

