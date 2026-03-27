Mundial 2026 Liam van Gelderen manda mensaje a Edson Álvarez para la Copa Mundial 2026 El defensor de Surinam apoya al Machín de cara a la Copa del Mundo 2026.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Liam van Gelderen le manda mensaje a Edson Álvarez

Liam van Gelderen y la Selección de Surinam estuvieron cerca de sellar su pase a la Copa Mundial 2026 y, aunque no se consiguió el objetivo, el defensor mandó un mensaje a su amigo Edson Álvarez.

El jugador de 25 años cuenta con doble nacionalidad, pues pese a haber nacido en Países Bajos, puede representar a Surinam, tal como lo hizo este jueves en el duelo ante Bolivia en el repechaje intercontinental.

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El mismo Van Gelderen fue el hombre que marcó a favor de su selección a pocos minutos de haber iniciado la segunda parte. Sin embargo, Surinam no soportó la presión y terminó por caer 1-2 ante los bolivianos.

Liam van Gelderen desea suerte a Edson Álvarez para el Mundial

Con rostro desencajado y sin muchos deseos de dar declaraciones, el hombre que milita actualmente para el RKC Waalwijk de la segunda de los Países Bajos, mandó sincero mensaje a “El Machín”, con quien compartió tiempo cuando eran jugadores del Ajax.

“ Jugué con él antes en Ajax, es un buen chico, un buen jugador también. Tiene una lesión ahora, pero espero que vuelva pronto al campo. Todo lo mejor en la Copa del Mundo”, fueron las escasas palabras que dio el jugador a TUDN.

Por otra parte, reconoció que el resultado fue bien merecido para Bolivia, quien al final brindó una mejor actuación.