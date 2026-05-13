Mundial 2026 Banco de México lanza colección de 12 monedas del Mundial 2026 Con diseños dedicados a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey el Banco de México, pone en circulación estas monedas de colección.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Banxico lanza 12 monedas conmemorativas del Mundial 2026

A menos de un mes del inicio de la Copa del Mundo 2026, el Banco de México dio a conocer una colección de 12 monedas conmemorativas, que incluye una colección cotidiana de 20 pesos, con diseños inspirados en las ciudades sedes y distintos símbolos culturales del país.

Nueve divisas están dedicadas a las ciudades mexicanas que serán sede del torneo y el resto resaltan el patrimonio natural, histórico y cultural de México. Banxico dio a conocer que toda la colección ya está a disposición del público.

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“Esta colección es conformada por cuatro monedas bimetálicas de cuño corriente y ocho acuñadas en metales finos (cuatro de oro y cuatro de plata) las cuales fueron acuñadas por la Casa de Moneda de México”, señaló el banco central.

Las divisas bimetálicas de cuño corriente tienen forma dodecagonal y valor de 20 pesos; mientras que las elaboradas con metales finos tienen forma circular. Las de 25 pesos son de oro y las de 10 son de plata.

La moneda de la Ciudad de México muestra a la izquierda a un jugador de futbol con un balón y a la derecha el Ángel de la Independencia.

La dedicada a Guadalajara muestra a un jugador de futbol golpeando un balón del lado izquierdo y a la derecha la figura de la escultura de la Minerva.

La de Monterrey presenta en la parte inferior central, la Fuente de Crisol, una de las más reconocidas del Paseo de Santa Lucía; al fondo el Cerro de la Silla.