Mundial 2026 Madonna, Shakira y BTS en el medio tiempo de la Final del Mundial Curado por Chris Martin, integrante de Coldplay y producido por Global Citizen la Final de la Copa del Mundo contará con un espectáculo musical.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Madonna, Shakira y BTS en el medio tiempo de la Final del Mundial

Por primera vez en la historia de las Copas del Mundo, la Final contará con un espectáculo musical en el medio tiempo y en esta ocasión los que tendrán el honor serán Madonna, Shakira y el grupo de K-pop BTS.

El curador del espacio musical será de Chris Martin, cantante de Coldplay y producido por la empresa Global Citizen. A través de un video desde la cuenta de Coldplay se ve cómo Martin habla con el personaje de Plaza Sésamo, Elmo, donde explica todo lo que se podrá apreciar en el show en el intermedio de la Final de la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

El espectáculo recaudará ingresos para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, para mejorar el acceso a la educación de calidad y al futbol de niños en todo el mundo.

En el video también se aprecia como Elmo le hace una llamada telefónica el grupo BTS para invitarlos al estadio de New Jersey el próximo domingo 19 de julio, a lo que ellos confirman su participación.