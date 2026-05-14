Mundial 2026 Canadá lanza moneda conmemorativa para celebrar el Mundial 2026 La revelación se hizo en Vancouver una de las sedes mundialistas del país de la Hoja de Maple.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Canadá tendrá moneda conmemorativa del Mundial 2026

A menos de un mes de que inicie la Copa del Mundo de la FIFA 2026, Canadá lanzó una edición especial y de colección para que quede registrado en la memoria de todo el mundo.

Se trata de la moneda conmemorativa que creó la Casa de Moneda Real Canadiense por el Mundial 2026, la cual fue revelada en Vancouver, una de las sedes para la fiesta del futbol en el país de la Hoja de Maple.

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Así como lo hizo el Banco de México con doce grandes monedas en días pasados, esta de Canadá luce reluciente y con detalles en relieve de los logos de la FIFA.

“La nueva moneda conmemorativa de $1 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 captura el orgullo y la emoción de ser coanfitriones y participar en un torneo que nos une a todos: un gol, un grito de júbilo y un recuerdo inolvidable”, así realizaron la presentación.

Canadá recibirá la Copa del Mundo en dos sedes, la antes mencionada Vancouver y Toronto, dos estadios emblemáticos, donde se disputarán 13 partidos en total, entre fase de grupos, dieciseisavos de final y octavos de final.

Por su parte, l a Selección de Canadá se medirá a Bosnia-Herzegovina, Qatar y Suiza en la primera fase dentro del Grupo B.