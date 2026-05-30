Mundial 2026 México vs. Australia: Con base europea: así saldrá México ante Australia La Selección Mexicana y la australiana afinan detalles para la Copa del Mundo que está a pocos días de iniciar.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Alineaciones de México y Australia para el partido amistoso previo al Mundial

México y Australia se medirán en un partido amistoso y de preparación de cara al Mundial 2026, este encuentro se disputará en la cancha del Rose Bowl de Pasadena, California.

Este será el penúltimo juego de ensayo para ambas escuadras antes de su debut en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual comenzará el próximo 11 de junio.

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Para este duelo, Javier Aguirre eligió a estos jugadores para arrancar el partido en California:

Raúl Rangel

Jorge Sánchez

Edson Álvarez

Johan Vásquez

Luis Romo

Mateo Chávez

Luis Chávez

Orbelín Pineda

Álvaro Fidalgo

Alexis Vega

Guillermo Martínez

Tony Popovic por su parte, mandará estos once futbolistas para el pitazo inicial frente a México:

Maty Ryan

Jacob Italiano

Alessandro Circati

Harry Souttar

Lucas Herrington

Jordan Bos

Aiden O’Neill

Jackson Irvine

Connor Metcalfe

Mathew Leckie

Mohamed Toure