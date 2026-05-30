México vs. Australia: Con base europea: así saldrá México ante Australia
La Selección Mexicana y la australiana afinan detalles para la Copa del Mundo que está a pocos días de iniciar.
Video Alineaciones de México y Australia para el partido amistoso previo al Mundial
México y Australia se medirán en un partido amistoso y de preparación de cara al Mundial 2026, este encuentro se disputará en la cancha del Rose Bowl de Pasadena, California.
Este será el penúltimo juego de ensayo para ambas escuadras antes de su debut en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual comenzará el próximo 11 de junio.
Para este duelo, Javier Aguirre eligió a estos jugadores para arrancar el partido en California:
- Raúl Rangel
- Jorge Sánchez
- Edson Álvarez
- Johan Vásquez
- Luis Romo
- Mateo Chávez
- Luis Chávez
- Orbelín Pineda
- Álvaro Fidalgo
- Alexis Vega
- Guillermo Martínez
Tony Popovic por su parte, mandará estos once futbolistas para el pitazo inicial frente a México:
- Maty Ryan
- Jacob Italiano
- Alessandro Circati
- Harry Souttar
- Lucas Herrington
- Jordan Bos
- Aiden O’Neill
- Jackson Irvine
- Connor Metcalfe
- Mathew Leckie
- Mohamed Toure
Tras este duelo, México se medirá a Serbia el próximo de 4 de junio, mientras que Australia hará lo propio ante Suiza el 6 de junio.
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