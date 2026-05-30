Mundial 2026 Jugador de la Liga MX colabora en triunfo de Ecuador ante Arabia Saudita La Tri disputó su penúltimo juego previo al inicio de la Copa del Mundo de la FIFA; a los saudí árabes les están dos partidos de preparación.

Video Ecuador vence a Arabia Saudita en su preparación rumbo al Mundial 2026

Ecuador derrotó 2-1 a Arabia Saudita en New Jersey en partido de preparación rumbo al Mundial 2026, encuentro en el que el conjunto sudamericano se fue al frente desde el primer tiempo con un gol de un jugador de la Liga MX.

Fue al minuto 35 que Jackson Porozo, de Xolos de Tijuana, marcó el 1-0 con remate de cabeza en centro a balón parado. El jugador de 25 años de edad llegó apenas para el Clausura 2026 como elemento del cuadro fronterizo.

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En el segundo tiempo, la Selección de Ecuador aumentó su ventaja sobre el 51’ con anotación de Anthoy Valencia, jugador del Antwerp de Bélgica, tras definir en el centro del área ante la salida del portero rival.

La Selección de Arabia Saudita acortó la desventaja al minuto 87 con anotación de Sultan Mandash en un desborde por derecha para definir cruzado, aunque no alcanzó para el empate.

Ecuador aún tiene un partido amistoso, se medirá ante Guatemala el próximo 7 de junio antes de su participación en el Mundial 2026, donde se medirá ante Costa de Marfil, Curazao y Alemania en el Grupo E.