    Mundial 2026

    Escocia se impone 4-1 a Curazao en juego amistoso rumbo al Mundial 2026

    El representativo escocés aprovechó la expulsión de Jürgen Locadia para imponerse claramente al de la Concacaf.

    Por:Omar Carrillo
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    Video La historia de Escocia en los Mundiales

    Escocia goleó 4-1 a Curazao en juego de preparación rumbo al Mundial 2026 celebrado en el Barclays Hampden.

    Ambas selecciones estarán en la próxima Copa del Mundo y el encuentro representa una de las últimas chances para los dos cuadros para finar detalles para la competencia de la FIFA.

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    Los europeos debieron venir de atrás para imponerse y aprovecharon la expulsión de Jürgen Locadia, a los 38 minutos, para sellar la victoria ante su público.

    Fue precisamente el equipo de la Concacaf el que se fue al frente en el marcador a los 17 minutos con tanto de Tahith Chong. Vino entonces la tarjeta roja sobre Locadia para que los escoceses anotaran en cascada.

    Igualó el partido Findlay Curtis, a los 45. Luego, Lawrence Shankland marcó un doblete consecutivo a los 59 y 64. Finalmente, cerró el marcador R yan Christie, a los 81.

    Escocia está ubicado en el Grupo C del Mundial 2026 junto a Brasil, Marruecos y Haití. Mientras, Curazao está en el Grupo E con Alemania, Costa de Marfil y Ecuador.

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