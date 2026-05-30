Mundial 2026 Escocia se impone 4-1 a Curazao en juego amistoso rumbo al Mundial 2026 El representativo escocés aprovechó la expulsión de Jürgen Locadia para imponerse claramente al de la Concacaf.

Video La historia de Escocia en los Mundiales

Escocia goleó 4-1 a Curazao en juego de preparación rumbo al Mundial 2026 celebrado en el Barclays Hampden.

Ambas selecciones estarán en la próxima Copa del Mundo y el encuentro representa una de las últimas chances para los dos cuadros para finar detalles para la competencia de la FIFA.

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Los europeos debieron venir de atrás para imponerse y aprovecharon la expulsión de Jürgen Locadia, a los 38 minutos, para sellar la victoria ante su público.

Fue precisamente el equipo de la Concacaf el que se fue al frente en el marcador a los 17 minutos con tanto de Tahith Chong. Vino entonces la tarjeta roja sobre Locadia para que los escoceses anotaran en cascada.

Igualó el partido Findlay Curtis, a los 45. Luego, Lawrence Shankland marcó un doblete consecutivo a los 59 y 64. Finalmente, cerró el marcador R yan Christie, a los 81.

Escocia está ubicado en el Grupo C del Mundial 2026 junto a Brasil, Marruecos y Haití. Mientras, Curazao está en el Grupo E con Alemania, Costa de Marfil y Ecuador.