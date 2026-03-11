Inglaterra, la madre del futbol y su polémico título en el Mundial 1966
El equipo 'de la Rosa' anotó el 'gol fantasma' más famoso de todos los tiempos en el legendario Wembley.
Inglaterra, o la Gran Bretaña en sí, es considerada como la nación que le dio vida al futbol asociación, tal y como lo conocemos hoy en día, aunque la selección inglesa no ha reflejado del todo el dominio que, a principios del siglo pasado, presumía tener, esto en la historia de los Mundiales.
Incluso, el 'equipo de la Rosa' no participó en la fundación de la FIFA. El orgullo inglés iba todavía más allá de cualquier organización que presumiera de 'dirigir' la creación de la isla.
Después de idas y venidas, Inglaterra se asentó de forma permanente en la FIFA en la década de los 40s y, después, celebraría la Copa Mundial de la FIFA Inglaterra en 1966.
El 'futbol volvía a casa', con un certamen que se definió con una gran Final entre el conjunto de los 'Tres Leones' y Alemania Occidental, una de las grandes rivalidades en el mundo del futbol.
Tras un dramático empate en tiempo regular, Geoff Hurst anotó doblete en tiempos extra, aunque el primero de esos goles fue el famoso 'gol fantasma', ya que el juez de línea dio por válido el tanto, aunque la pelota no entró claramente de forma completa.