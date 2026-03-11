Mundial 2026 Inglaterra, la madre del futbol y su polémico título en el Mundial 1966 El equipo 'de la Rosa' anotó el 'gol fantasma' más famoso de todos los tiempos en el legendario Wembley.

Video Las opciones de Aguirre en la portería para el Mundial 2026 tras lesión de Malagón

Inglaterra, o la Gran Bretaña en sí, es considerada como la nación que le dio vida al futbol asociación, tal y como lo conocemos hoy en día, aunque la selección inglesa no ha reflejado del todo el dominio que, a principios del siglo pasado, presumía tener, esto en la historia de los Mundiales.

Incluso, el 'equipo de la Rosa' no participó en la fundación de la FIFA. El orgullo inglés iba todavía más allá de cualquier organización que presumiera de 'dirigir' la creación de la isla.

PUBLICIDAD

Después de idas y venidas, Inglaterra se asentó de forma permanente en la FIFA en la década de los 40s y, después, celebraría la Copa Mundial de la FIFA Inglaterra en 1966.

El 'futbol volvía a casa', con un certamen que se definió con una gran Final entre el conjunto de los 'Tres Leones' y Alemania Occidental, una de las grandes rivalidades en el mundo del futbol.