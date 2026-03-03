    Mundial 2026

    Mundial 2026: Selecciones con más de 100 goles recibidos en Copas del Mundo

    Una de las selecciones más ganadoras de la FIFA tiene también una de las peores estadísticas.

    Por:Juan Regis
    Video Selecciones con más de 100 goles recibidos en Copas del Mundo


    De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá, estas son las selecciones que suman más de 100 goles en contra en Mundiales.

    Entre las 8 selecciones que han ganado el trofeo de la Copa del Mundo a lo largo de sus 22 ediciones -- Brasil (5), Alemania (4), Italia (4), Argentina (3), Francia (2), Uruguay (2), Inglaterra (1) y España (1 )-- solo tres registran más goles en contra: 'Die Mannschaft', la Canarinha y la Albiceleste.

    Alemania, con cuatro títulos en Mundiales, figura en el primer lugar con 130 goles recibidos, por 232 a favor, en 112 partidos. Tiene sentido que los teuteones tengan la mayor cantidad de goles en contra, ya que es una de las selecciones más antiguas y con más partidos disputados.

    En segundo lugar aparece el pentacampeón Brasil con 108 goles recibidos (por 237 a favor) en 114 partidos. Los máximos ganadores en Mundiales también cuentan con uno de los historiales más longevos en el torneo.

    En tercer lugar figura el campeón mundial más reciente, Argentina. Sus tres Copas le han costado 101 goles en contra (por 152 a favor) en 88 partidos.

    ¿CUÁNTOS GOLES EN CONTRA TIENE MÉXICO EN MUNDIALES?

    Lamentablemente, la Selección Mexicana también figura en el top de combinados con el mayor número de goles recibidos en Mundiales.

    México presume la peor diferencia de goles en la historia del torneo con 60 partidos y 101 goles en contra (62 a favor) en las 17 ediciones que participado.

    Solo la selección de Corea del Sur presume un promedio tan bajo con 78 goles recibidos (39 a favor) en 38 compromisos.

    SELECCIONES CON MÁS DE 100 GOLES EN CONTRA EN MUNDIALES

    • Alemania 130 goles (232 a favor) en contra en 112 partidos
    • Brasil 108 goles en contra (237 a favor) en 114 partidos
    • México 101 goles en contra (62 a favor) en 60 partidos
    • Argentina 101 goles en contra (152 a favor) en 88 partidos
