    Mundial 2026

    Selecciones con más de 100 goles anotados en la historia de la Copa del Mundo

    Estos equipos no solo destacan por su capacidad ofensiva, sino también por ser protagonistas.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Las selecciones más goleadoras de los Mundiales


    A 100 días del arranque del Mundial 2026, sabemos que la historia de la Copa del Mundo ha estado marcada por unas cuantas potencias que han hecho del gol su sello distintivo.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Suiza 54, el Mundial de los grandes récords de goleo
    2 mins

    Suiza 54, el Mundial de los grandes récords de goleo

    Historia de los Mundiales
    A 100 días del Mundial 2026: ¿Quién fue es el futbolista mexicano número 100 en debutar en una Copa del Mundo?
    3 mins

    A 100 días del Mundial 2026: ¿Quién fue es el futbolista mexicano número 100 en debutar en una Copa del Mundo?

    Historia de los Mundiales
    100 días para el Mundial 2026: el gol, el partido, la expulsión cien en los Mundiales
    1 mins

    100 días para el Mundial 2026: el gol, el partido, la expulsión cien en los Mundiales

    Historia de los Mundiales

    Desde Uruguay 1930 hasta la fecha, solo siete selecciones han logrado superar la barrera de los 100 goles anotados en la justa mundialista.

    Estas selecciones no solo destacan por su capacidad ofensiva, sino también por haber sido protagonistas recurrentes en la lucha por el título, acumulando partidos disputados y presencia en instancias decisivas.

    Las selecciones con más de 100 goles en Copas del Mundo son: Brasil, Alemania, Argentina, Italia, Francia, España e Inglaterra.

    Alemania y Brasil, los más ganadores en los Mundiales, encabezan la lista de máximos goleadores acumulados en la competición, con más de 200 tantos cada uno.

    La selección que podría sumarse en el Mundial 2026 a este selecto grupo de equipos con más de 100 goles en Mundiales es Países Bajos, quien está a dos tantos de llegar al centenar.

    LA LISTA DE LOS SELECCIONES CON MÁS DE 100 GOLES EN MUNDIALES

    1. Brasil – 237 – Máximo goleador – Ronaldo con 15 goles.
    2. Alemania – 232 - Máximo goleador - Miroslav Klose 16 goles.
    3. Argentina – 152 Máximo goleador - Lionel Messi 13 goles.
    4. Francia – 136 - Máximo goleador - Just Fontaine 13 goles.
    5. Italia – 128 - Máximo goleador - Christian Vieri 9 goles.
    6. España – 108 - Máximo goleador - David Villa 9 goles.
    7. Inglaterra – 104 - Máximo goleador - Gary Lineker 9 goles.
    Relacionados:
    Mundial 2026Brasil 2026Alemania 2026Inglaterra 2026Argentina 2026Francia 2026España 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Polen
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX