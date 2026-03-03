Mundial 2026 Selecciones con más de 100 goles anotados en la historia de la Copa del Mundo Estos equipos no solo destacan por su capacidad ofensiva, sino también por ser protagonistas.

Video Las selecciones más goleadoras de los Mundiales



A 100 días del arranque del Mundial 2026, sabemos que la historia de la Copa del Mundo ha estado marcada por unas cuantas potencias que han hecho del gol su sello distintivo.

Desde Uruguay 1930 hasta la fecha, solo siete selecciones han logrado superar la barrera de los 100 goles anotados en la justa mundialista.

Estas selecciones no solo destacan por su capacidad ofensiva, sino también por haber sido protagonistas recurrentes en la lucha por el título, acumulando partidos disputados y presencia en instancias decisivas.

Las selecciones con más de 100 goles en Copas del Mundo son: Brasil, Alemania, Argentina, Italia, Francia, España e Inglaterra.

Alemania y Brasil, los más ganadores en los Mundiales, encabezan la lista de máximos goleadores acumulados en la competición, con más de 200 tantos cada uno.

La selección que podría sumarse en el Mundial 2026 a este selecto grupo de equipos con más de 100 goles en Mundiales es Países Bajos, quien está a dos tantos de llegar al centenar.

LA LISTA DE LOS SELECCIONES CON MÁS DE 100 GOLES EN MUNDIALES