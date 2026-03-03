México 2026 A 100 días del Mundial 2026: ¿Quién fue es el futbolista mexicano número 100 en debutar en una Copa del Mundo? Esta es la trágica historia de este seleccionado mexicano que tuvo el final de sus días de una manera estremecedora.

Video Nacho Flores, el jugador mexicano número 100 en debutar en una Copa del Mundo

La Selección Mexicana tiene un fuerte vínculo con los Mundiales, mismo que se ha construido a través de su participación en 18 ediciones de las 22 ediciones disputadas hasta la fecha.

A propósito de la cuenta regresiva que marca cien días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , sale a la superficie la historia del futbolista que carga con el honor de ser el mexicano número cien en estrenarse en este magno torneo: Juan Ignacio Flores Ocaranza.

El relato de la vida Nacho Flores cuenta con momentos inmensa gloria deportiva pero, también, con un súbito y trágico final. Ídolo y multicampeón con Cruz Azul, seleccionado nacional y mundialista en Argentina 1978.

EL DEBUT MEXICANO NÚMERO CIEN EN COPAS DEL MUNDO



El 10 de junio de 1978, la Selección Nacional dirigida por el mítico José Antonio Roca disputó su tercer y último compromiso del Mundial de dicho año. Una participación desastrosa en la que terminaría como el peor equipo del torneo.

Polonia fue el último rival de México, que llegaba al duelo tras caer ante Túnez y Alemania (su peor derrota en en toda su historia mundialista). Roca se aventuró a refrescar su alineación y debutó a cinco futbolistas.

En el Gigante de Arroyito en Rosario, Argentina, se estrenaron ante Polonia como mundialistas por el Tricolor: Ignacio Flores, Rigoberto Cisneros, Carlos Gómez, Javier Cárdenas y Cristóbal Ortega. El partido culminó con un 3-1 a favor de los europeos.

Las alineaciones se leen en un recorrido que va del portero hacia el primer jugador del esquema del equipo en el sector derecho tras el guardameta: el lateral diestro de México ante Polonia fue Nacho Flores, lo que lo convirtió en el debutante azteca cien en Copas del Mundo.

En ese partido, el único de carácter mundialista en su carrera, Ignacio Flores dio la asistencia para el solitario gol mexicano marcado por Víctor Rangel al 52’, tras un punzante desborde por la banda derecha.

IGNACIO FLORES, EL MUNDIALISTA CIEN POR MÉXICO E ÍDOLO DEL CRUZ AZUL



Quienes atestiguaron su carrera, definen a Nacho como uno de los mejores laterales derechos en la historia de México. Muy técnico, con tremenda vocación ofensiva, notable despliegue físico y también atinada capacidad para defender.

Ignacio Flores desarrolló sus más de quince años como futbolista profesional en el Club de Futbol Cruz Azul, del cual formó parte de su época más gloriosa: en los años setenta.

El nacido en la Ciudad de México, y hermano del también futbolista y mundialista mexicano Luis Flores, fue durante décadas el jugador con más partidos disputados con la Máquina Cementera con 551 partidos. Julio César ‘Cata’ Domínguez lo desplazó al segundo sitio en noviembre de 2020.

En cuanto a títulos con Cruz Azul, Nacho Flores fue campeón de la actual Liga MX en cuatro ocasiones, además de llevar un Campeón de Campeones a las vitrinas cementeras.

EL TRÁGICO FINAL DE NACHO FLORES



La vida deportiva del debutante mundialista cien en la historia de México terminó en 1989 al culminar en Cruz Azul su carrera. Desgraciadamente, su existencia se vería cortada de tajo 22

años después.

A los 58 años de edad, el 11 de agosto de 2011, Juan Ignacio Flores Ocaranza murió en la carretera México-Cuernavaca, luego de que la camioneta en la que viajaba y manejaba fuera baleada. En el acto criminal, resultaron heridos Rosalba y Lorenzo, hermanos de Nacho.