    Mundial 2026

    Alemania y sus series penales en Copas del Mundo

    El cuadro germano posee una marca que nadie tiene en la historia de los Mundiales, la de los cobros en tiros penales.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    La Selección de Alemania ha disputado cuatro series de penales en Copa del Mundo, las cuatro las ha ganado fallando solamente un penal.

    En el Mundial de España ’82, en las semifinales enfrentando a España, en la tercera serie Stielike, jugador del Real Madrid, lo desperdicia.

    Cuartos de final del Mundial de México ’86, los germanos anotan cuatro de manera perfecta para avanzar a la siguiente ronda, dejando en el camino al representativo anfitrión.

    Semifinales de Italia ’90, Alemania ante Inglaterra de nueva cuenta cuatro cobros perfectos para que los germanos dejaran fuera a los británicos.

    Cuartos de final del 2006 ante Argentina, Alemania anota cuatro penales y Jens Lehmann detiene dos cobros de la albiceleste. Los germanos avanzan con una racha de 15 penales sin fallar.

