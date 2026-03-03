    Mundial 2026

    Selecciones con más de 100 partidos jugados en la Copa del Mundo

    En el Mundial de 2026 desfilarán selecciones que ya tienen una larga historia en el torneo de la FIFA, pero muy pocas serán del club del centenario.

    Por:Erick Morales Baca
    Video Las selecciones Centenarias de las Copas del Mundo


    Estamos a 100 días de vivir una nueva Copa del Mundo de la FIFA y muchas de las mejores selecciones estarán presentes, no solo las que se han declarado como las más ganadoras, sino también las que más partidos han jugado a lo largo del torneo más importante organizado por la FIFA.

    Son varias la selecciones que ya son tradicionales y legendarias en la historia de las Copas del Mundo de la FIFA, un largo historial las acompaña y las respalda para esta nueva edición, sin embargo, a pesar de la gran cantidad de partidos que han jugado varios de estos equipos pocos están en el club del centenario.

    Combinados como Argentina con 88 partidos, Italia con 83 disputados, Inglaterra con 75 encuentros y Francia con 73 batallas, son algunas de las selecciones que más actividad han tenido en el torneo de la FIFA, sin embargo, solamente dos han pasado la marca de los 100 cotejos, la de Alemania y la de Brasil.

    La selección teutona ha participado en 20 Copas Mundiales, mismas en las que se ha declarado cuatro veces como campeón en ocho ocasiones que ha llegado a la Final, Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y la última de ellas en Brasil 2014 y ha disputado 112 partidos con 68 victorias, 21 empates, 23 derrotas.

    Por su parte, la verdeamarelha ha estado en todas las ediciones de la Copa del Mundo, la ha ganado en cinco ocasiones en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002, dond e ha disputado un total de 114 partidos, para 76 victorias, 19 empates y 19 derrotas.

    Como dato curioso, la Selección Mexicana ha estado presente en 17 Copas del Mundo, mismos en los que ha logrado 17 victorias, 15 empates y 28 derrotas, para un acumulado de 60 partidos disputados.

