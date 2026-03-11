Mundial 2026 Recordamos el Mundial de México 70, el Tri clasifica a la siguiente ronda Con un empate ante la Selección de Bélgica, México consiguió su boleto a los cuartos de final.

Video México 1970, la vez que el Tri clasificó a cuartos de final

En la Historia de los Mundiales recordamos la vez que la Selección Mexicana clasificó a la siguiente ronda en una Copa del Mundo, sucedió en México 1970.

México obtuvo su primer punto en Copas del Mundo en 1958, la primera victoria en 1962, dos empates en 1966 y en la tercera jornada de la fase de grupos de 1970 le bastó un empate contra Bélgica para pasar a los Cuartos de Final.

El Tricolor con la jugó con la playera guinda, misma con la que venció a Checoslovaquia en 1962. A los 17 minutos Javier Valdivia recibió una falta dentro del área que fue marcada como penalti, los belgas reclamaron de forma airada.

Gustavo Peña, un especialista cobró de forma perfecta, ante las protestas de Bélgica sobre el silbante argentino. La escuadra europea apretó el resto del juego, pero no pudo volver a anotar.

México calificó a los Cuartos de Final y por primera vez, el Ángel de la Independencia se convirtió en el centro de los festejos por un triunfo de la Selección Mexicana.