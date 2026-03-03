Mundial 2026 Suiza 54, el Mundial de los grandes récords de goleo Además, en esa competencia, se dio el mayor promedio de tantos por partido y el duelo con el mayor número de anotaciones en un solo juego.

Video Suiza 54, el primer Mundial en el que se marcaron más de cien goles



El Mundial Suiza 54 tiene distintos hitos y grandes historias en su haber, y varios de ellos relacionados con los goles, esto en un dato relacionado a 100 días que arranque la Copa del Mundo 2026.

Para empezar fue la primera Copa del Mundo en la que se rebasaron los 100 tantos anotados, además tiene el mayor promedio de pepinos por juego en toda la historia de la competencia y el encuentro con más anotaciones.

Y es que en los cuatro torneos previos nunca se rebasaron siquiera los 90 y en el del país europeo con 26 duelos se llegó a 140. Una cantidad que incluso fue récord hasta España 82 en el que con 52 partidos se hicieron 146.

Por supuesto, el promedio por encuentro en Suiza 54 es prácticamente inalcanzable en estos días con sus 5.38 cada 90 minutos. Solo se le acerca, la edición de Francia 38 con 4.67 y por ejemplo en Catar 2022 se promedio 2.68 y en Rusia 2018 sólo 2.64.

Para esa enorme cifra de anotaciones, ayudó mucho el Austria 7-5 Suiza. Juego que es hasta la fecha el duelo con más tantos en la historia del torneo de la FIFA con una media de uno cada 7 minutos y medio.

Ese duelo corresponde a los Cuartos de Final del evento y se celebró el 26 de junio de aquel año en el Estadio La Pontaise en Lausana. El conjunto austriaco debió revertir un 0-3 y al final avanzó a las Semifinales.

Sin embargo, pese a lo espectacular de ese triunfo anterior, no pudo con su rival en esa instancia y cayó con la República Federal de Alemania por un duro 6-1.

El conjunto germano, finalmente, se coronó en Suiza 54 y consiguió, venciendo 3-1 a Hungría, su primer título en una Copa del Mundo.