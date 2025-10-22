Video La indisciplina de 'Chucky' Lozano que lo tiene separado en San Diego FC

Hirving 'Chucky' Lozano, quien ha tenido gran temporada 2025 de la MLS, se ausentó del último partido de San Diego FC vs. Portland Timbers de la jornada 34 de la campaña.

Lo que parecía una simple decisión técnica por parte del entrenador Mikey Varas, ahora se pudo saber que hubo una razón más allá de darle descanso.

PUBLICIDAD

De acuerdo a Tom Bogert del medio The Athletic, 'Chucky' Lozano ha sido separado del cuadro californiano por un acto de indisciplina.

LA INDISCIPLINA DE CHUCKY LOZANO



La información detalla que Hirving Lozano tuvo un altercado verbal con su entrenador Mikey Varas antes de su convocatoria a la Selección Mexicana para la pasada Fecha FIFA.

Esto se presentó en el descanso del partido de San Diego ante Houston Dynamo, donde el mexicano fue sacado de cambio al medio tiempo, esto el pasado 4 de octubre.

Lozano no fue tomado en cuenta para el juego ante Portland Timbers y ahora su presencia en los MLS Playoffs está en duda por esta situación, hasta que no demuestre un compromiso con el resto del plantel.