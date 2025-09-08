    Erling Haaland

    Haaland requiere puntadas tras accidente con puerta de autobús

    El accidente del 'Androide' surge un día antes de su partido eliminatorio ante Moldavia.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Haaland sufre accidente en la concentración con Noruega

    La estrella de la Selección de Noruega, Erling Haaland, sufrió un accidente durante su concentración a un día del partido de eliminatorias mundialistas ante Moldavia.

    El goleador del Manchester City requirió tres puntadas en la parte inferior derecha de la boca tras ser impactado por la puerta del autobús que transporta a su selección.

    "No lo vi, pero escuché que se estampó con una puerta. Al parecer está bien, solo tuvo un pequeño corte en su rostro", comentó su compañero de selección Martin Odegaard.

    Horas después del incidente, Haaland compartió una serie de selfies en su cuenta de Snapchat y se dio tiempo para bromear al respecto. "De hecho no se ve mal", comentó sobre las tres puntos que recibió.

    El seleccionador noruego, Stale Solbakken, negó que el accidente ponga en riesgo la participación de Haaland para el partido de este martes ante Moldavia, pero resaltó que pudo haber sido más grave de lo pensado.

    Noruega ha ganado los cuatros partidos de eliminatorias de la UEFA disputados hasta el momento y posee la cima del Grupo I con 12 puntos.

    En cuanto a su club, el City jugará el derbi ante Manchester United el domingo cuando regrese a la acción la Premier League.


