Mundial 2026 Grupos Copa Mundial 2026: Grupo D de la Copa del Mundo de la FIFA La selección de Estados Unidos, una de las anfitrionas, no tendrá un camino sencillo en el Grupo D de la Copa Mundial 2026 a lado de Paraguay y Australia.

Video ¿Hay Grupo de la Muerte? Así queda la Fase de Grupos del Mundial 2026

El cuarteto al fin está completo, e l Grupo D de la Copa Mundial 2026 ya conoció al último participante luego de la culminación del Repechaje de la UEFA.

El sector conformado originalmente por Estados Unidos, Paraguay y Australia ya podrá hacer planes de la forma en que enfrentarán a su nuevo rival Turquía, selección que no será sencilla de vencer debido a la motivación con la que llega.

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Turquía se impuso en la Ruta C del Repechaje de la UEFA y obtuvo su boleto para participar en la justa mundialista al dejar en el camino a Kosovo/Turquía.

ASÍ QUEDA EL GRUPO DE ESTADOS UNIDOS EN EL MUNDIAL 2026

Como uno de los anfitriones de este Mundial 2026 de la FIFA, la Selección de Estados Unidos es cabeza del Grupo D, por lo que debutará ante Paraguay, el 12 de junio, en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

El segundo compromiso del cuadro de las barras y las estrellas será ante Australia el 19 de junio en el Lumen Field de Seattle y cerrarán la fase de grupos ante Turquía el día 25 del mismo mes en el mismo SoFi.

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

¿Quiénes podrían ser los favoritos para avanzar de ronda?

Al ser anfitrión y jugar todos sus partidos en casa, la selección de Estados Unidos es evidentemente el favorito para avanzar a la siguiente ronda

Paraguay, por su experiencia, también podría ser considerada con ciertas ventajas para avanzar a los dieciseisavos de final, aunque no se descarta una sorpresa de la selección australiana, que tampoco será un rival sencillo de doblegar.