    Mundial 2026

    Grupos Copa Mundial 2026: Grupo D de la Copa del Mundo de la FIFA

    La selección de Estados Unidos, una de las anfitrionas, no tendrá un camino sencillo en el Grupo D de la Copa Mundial 2026 a lado de Paraguay y Australia.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Hay Grupo de la Muerte? Así queda la Fase de Grupos del Mundial 2026

    El cuarteto al fin está completo, e l Grupo D de la Copa Mundial 2026 ya conoció al último participante luego de la culminación del Repechaje de la UEFA.

    El sector conformado originalmente por Estados Unidos, Paraguay y Australia ya podrá hacer planes de la forma en que enfrentarán a su nuevo rival Turquía, selección que no será sencilla de vencer debido a la motivación con la que llega.

    PUBLICIDAD

    Turquía se impuso en la Ruta C del Repechaje de la UEFA y obtuvo su boleto para participar en la justa mundialista al dejar en el camino a Kosovo/Turquía.

    Más sobre Mundial 2026

    Grupos Mundial 2026: Grupo F de la Copa del Mundo de la FIFA
    1 mins

    Grupos Mundial 2026: Grupo F de la Copa del Mundo de la FIFA

    Mundial 2026 | Grupos
    Joao Cancelo: México es una selección de futbol ‘agresiva’
    1 mins

    Joao Cancelo: México es una selección de futbol ‘agresiva’

    Mundial 2026 | Grupos
    Todos los partidos del Grupo A: cuándo y dónde verlos
    1 mins

    Todos los partidos del Grupo A: cuándo y dónde verlos

    Mundial 2026 | Grupos
    Todos los partidos del Grupo B: cuándo y dónde verlos
    2 mins

    Todos los partidos del Grupo B: cuándo y dónde verlos

    Mundial 2026 | Grupos
    Todos los partidos del Grupo C: ¿Cuándo y dónde verlos?
    2 mins

    Todos los partidos del Grupo C: ¿Cuándo y dónde verlos?

    Mundial 2026 | Grupos
    ¿Cuáles han sido los grupos de México en las Copas del Mundo?
    1 mins

    ¿Cuáles han sido los grupos de México en las Copas del Mundo?

    Mundial 2026 | Grupos
    Mundial 2026: ¿Por qué Uzbekistán fue 'movido' de grupo en el Sorteo Final?
    1 mins

    Mundial 2026: ¿Por qué Uzbekistán fue 'movido' de grupo en el Sorteo Final?

    Mundial 2026 | Grupos
    México en el Grupo A del Mundial 2026: ¿Cuántas chances tiene México de avanzar de Fase de Grupos?
    2 mins

    México en el Grupo A del Mundial 2026: ¿Cuántas chances tiene México de avanzar de Fase de Grupos?

    Mundial 2026 | Grupos
    Sorteo Mundial 2026: Grupo de Alemania en la Copa del Mundo
    1 mins

    Sorteo Mundial 2026: Grupo de Alemania en la Copa del Mundo

    Mundial 2026 | Grupos
    Sorteo Mundial 2026: Grupo de Francia en la Copa del Mundo
    1 mins

    Sorteo Mundial 2026: Grupo de Francia en la Copa del Mundo

    Mundial 2026 | Grupos

    ASÍ QUEDA EL GRUPO DE ESTADOS UNIDOS EN EL MUNDIAL 2026

    Como uno de los anfitriones de este Mundial 2026 de la FIFA, la Selección de Estados Unidos es cabeza del Grupo D, por lo que debutará ante Paraguay, el 12 de junio, en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

    El segundo compromiso del cuadro de las barras y las estrellas será ante Australia el 19 de junio en el Lumen Field de Seattle y cerrarán la fase de grupos ante Turquía el día 25 del mismo mes en el mismo SoFi.

    Grupo D

    • Estados Unidos
    • Paraguay
    • Australia
    • Turquía

    ¿Quiénes podrían ser los favoritos para avanzar de ronda?

    Al ser anfitrión y jugar todos sus partidos en casa, la selección de Estados Unidos es evidentemente el favorito para avanzar a la siguiente ronda

    Paraguay, por su experiencia, también podría ser considerada con ciertas ventajas para avanzar a los dieciseisavos de final, aunque no se descarta una sorpresa de la selección australiana, que tampoco será un rival sencillo de doblegar.

    La cita cada vez se acerca más, las selecciones del Grupo D ya preparan sus armas y afinan su portería para llegar en su máximo nivel al Mundial 2026 de la FIFA.

    Relacionados:
    Mundial 2026Estados Unidos 2026Australia 2026Paraguay 2026Equipos Mundial 2026Turquía 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Radical
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX