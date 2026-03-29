Mundial 2026 Joao Cancelo: México es una selección de futbol ‘agresiva’ El futbolista del Barcelona analiza el accionar del Tri, en el partido de preparación ante Portugal, en el estadio Banorte.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Joao Cancelo: México es una selección de futbol ‘agresiva’

El empate a cero goles entre México ante Portugal no fue razón motivo para que el jugador del Barcelona, Joao Cancelo, demeritara el accionar del Tri, al destacar que el representativo mexicano practica un futbol agresivo.

“El nivel de la selección mexicana me parece como una selección muy agresiva, ganando duelos, el árbitro podría haber marcado más faltas porque me agarraban sin balón la camiseta y no pitaban la falta”, señaló Cancelo al finalizar el compromiso.

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¿Portugal favorito en el Mundial?

Con respecto a que, si Portugal es favorito en la próxima Copa del Mundo, Joao es reservado, al considerar que no son favoritos, porque existen otros equipos más fuertes que ellos. “Sí contamos con un gran equipo, no hay que mentir, pero debemos mejorar en nuestro juego técnicamente, controlar más los partidos, con los jugadores que tenemos.

Al hablar de Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo aseguró que la próxima Copa del Mundo será dedicada a CR7, por ser la última en la que estará presente.