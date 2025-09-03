Video ¡Será una fiesta! La noticia que todos los mexicanos esperaba para el Mundial

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que el día de la inauguración del Mundial del 2026 será declarado como feriado en la capital mexicana.

La mandataria capitalina indicó que el jueves 11 de junio será un día muy importante y que la población mexicana merece disfrutar de la justa mundialista.

PUBLICIDAD

“Ese día va a ser muy importante, vamos a tener garantía de que la población pueda, en este caso, tener ese día para disfrutar el Mundial“, mencionó Clara Brugada.

El estadio Banorte de la Ciudad de México albergará por tercera ocasión una inauguración de una Copa del Mundo en su historia, además se jugarán en la cancha del Coloso de Santa Úrsula una serie de juegos del Mundial del 2026.

De igual forma, la jefa de Gobierno anunció una serie de ‘festivales futboleros’ en toda la ciudad de México para que la población pueda vivir la justa mundialista.

“Recordar también que todos los festivales futboleros que vamos a tener en las 16 alcaldías estarán siendo un espacio para que la población pueda distribuir sus convivencias y festividades a lo largo y ancho de la ciudad”, agregó.

INVITADO ESPECIAL PARA LA REAPERTURA DEL ESTADIO BANORTE

En las últimas horas se dio a conocer que la Selección Mexicana podría enfrentarse a la Portugal de Cristiano Ronaldo en la cancha del Coloso de Santa Úrsula.

El duelo entre México y el combinado luso puede darse para marzo de 2026 como uno de los juegos de preparación tanto para el equipo de manera deportiva como para el inmueble en cuanto a logística, según confirmó Gibrán Araige en Insiders de TUDN.