    Mundial 2026

    Torres recibe llamada de Marcelo Bielsa avisándole que no va al Mundial

    El futbolista uruguayo de Austin FC lo atribuye al mal paso con el que marcha su club en la MLS.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Facundo Torres recibe llamada de Marcelo Bielsa avisándole que no va al Mundial

    Facundo Torres no irá al Mundial 2026. El mismo jugador de Austin FC fue el encargado de dar la noticia luego de explicar que el domingo recibió una llamada de Marcelo Bielsa, director técnico de Uruguay avisándole que no estará en la competencia de la FIFA.

    Esta vez no va a ser posible la convocatoria, pero voy a apoyar a los compañeros desde el lugar que toque y siempre dando para adelante”, expresó el mediocampista a la prensa a su arribo a Montevideo.

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    "El domingo de tarde me llamó Marcelo Bielsa, me dio los motivos, que fueron futbolísticos y ahora, a alentar desde afuera. Estoy triste por la noticia pero a uno le gusta que le digan las cosas de frente”, añadió.

    Torres comentó, también, que entendía su ausencia de la Copa del Mundo por como le está yendo a su club en la MLS.

    “Venía estando en las convocatorias, pero en el club no nos está yendo muy bien y en la selección es por rendimientos, tienen que estar los mejores. Como en el club no nos está yendo muy bien podía estar, como no. El entrenador es el que elige, hay que respetar siempre su decisión y ahora, a alentar a los compañeros”, completó.

    Torres, de 26 años, ha jugado en Peñarol, Orlando City y Palmeiras. Debutó con su selección en la Copa América 2021 y ha jugado en 20 partidos. Además fue parte de la nómina de Uruguay para el Qatar 2022.

    Video Lista de convocados de Uruguay para la fecha FIFA de marzo rumbo al Mundial 2026
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