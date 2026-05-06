Mundial 2026 Uruguay en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La selección de La Celeste es una de las más históricas de los Mundiales con dos títulos.

La Selección de Uruguay se clasificó para el Mundial 2026 en la cuarta posición de las Eliminatorias de la Conmebol, para estar en su Copa del Mundo número 15 de la historia.

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La Celeste es una de las selecciones más históricas a lo largo de los Mundiales y más al ser la primera sede de este torneo en 1930.

URUGUAY

EN MUNDIALES



Uruguay jugará su Copa del Mundo 15 en su historia y a pesar de tener dos títulos en Mundiales, no logra levantar la Copa FIFA desde 1950 que ocasionó el famoso 'Maracanazo'.

En la primera edición del Mundial, los charrúas se coronaron en casa y repitieron después en 1950 ante Brasil. Desde Sudáfrica 2010 no falla a una cita de Copa del Mundo.

Tras ser campeón en dos ocasiones, Uruguay se ha quedado en tres ocasiones en el Cuarto Lugar.

Participaciones en Mundiales: 15 de 22 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

15 de 22 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: 2

2 Mejor posición: 1°, Uruguay 1930 y Brasil 1950

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

URUGUAY

EN MUNDIALES



En sus 14 participaciones previas en la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Uruguay, se ubica en el puesto 9 de 80 en el histórico.

Sus números y estadísticas del cuadro de La Celeste en Mundiales es de 59 partidos con saldo de 25 triunfos, 13 empates y 21 derrotas. Con 89 goles anotados, 76 goles recibidos y efectividad del 49.71%.

ENTRENADOR DE

URUGUAY



Marcelo Bielsa completó el proceso al Mundial 2026 al tomar a Uruguay en 2022 tras la salida de Diego Alonso y logró ser la selección número 14 en clasificar a esta Copa del Mundo.

Bielsa nació en Argentina y no será la primera vez que esté en esta competencia al tener ya la experiencia en Corea-Japón 2002 con la Albiceleste y en Sudáfrica 2010 con Chile. El Loco cuenta con 70 años y es técnico desde 1990.