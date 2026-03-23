Mundial 2026 Convocatoria de Uruguay para los amistosos de marzo ante Inglaterra y Argelia Marcelo Bielsa citó a cuatro jugadores que militan en Liga MX para la fecha FIFA de marzo de cara al Mundial 2026.

Video Lista de convocados de Uruguay para la fecha FIFA de marzo rumbo al Mundial 2026

La Selección de Uruguay anunció su convocatoria para la fecha FIFA de marzo donde enfrentarán a Inglaterra y Argelia de cara al Mundial 2026.

Marcelo Bielsa convocó a 28 jugadores, cuatro de ellos militan en la Liga MX: Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres de América, Rodrigo Aguirre de Tigres, y Santiago Mele de Monterrey.

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Además, en la lista hay otros futbolistas con pasado en el futbol mexicano como Federico Viñas (América), Maximiliano Araujo (Puebla, Toluca), Juan Manuel Sanabria (San Luis) y Nicolás Fonseca (León).

En la convocatoria de Uruguay destacan nombres de figuras internacional como Federico Valverde (Real Madrid), Ronald Araujo (Barcelona), José María Giménez (Atlético de Madrid), Manuel Ugarte (Manchester United) y Darwin Núñez (Al-Hilal).

Uruguay enfrentará a Inglaterra el viernes 27 de marzo en el estadio de Wembley de Londres, mientras que el martes 31 de marzo se medirá a Argelia en el Allianz Stadium de Turín.

Será la última oportunidad que tendrán los seleccionados charrúas para mostrarse antes de que Marcelo Bielsa dé su lista final para el Mundial 2026.

La Celeste forma parte del Grupo H junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Convocatoria de Uruguay para la fecha FIFA de marzo ante Inglaterra y Argelia

Porteros

Sergio Rochet

Santiago Mele

Fernando Muslera

Defensas

Guillermo Varela

José Luis Rodríguez

Ronald Araujo

José María Giménez

Santiago Bueno

Sebastián Cáceres

Mathías Olivera

Joaquín Piquerez

Matías Viña

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Mediocampistas

Manuel Ugarte

Nicolás Fonseca

Emiliano Martínez

Federico Valverde

Nicolás De La Cruz

Facundo Torres

Juan Manuel Sanabria

Maximiliano Araujo

Giorgian De Arrascaeta

Delanteros