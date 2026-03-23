Convocatoria de Uruguay para los amistosos de marzo ante Inglaterra y Argelia
Marcelo Bielsa citó a cuatro jugadores que militan en Liga MX para la fecha FIFA de marzo de cara al Mundial 2026.
La Selección de Uruguay anunció su convocatoria para la fecha FIFA de marzo donde enfrentarán a Inglaterra y Argelia de cara al Mundial 2026.
Marcelo Bielsa convocó a 28 jugadores, cuatro de ellos militan en la Liga MX: Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres de América, Rodrigo Aguirre de Tigres, y Santiago Mele de Monterrey.
Además, en la lista hay otros futbolistas con pasado en el futbol mexicano como Federico Viñas (América), Maximiliano Araujo (Puebla, Toluca), Juan Manuel Sanabria (San Luis) y Nicolás Fonseca (León).
En la convocatoria de Uruguay destacan nombres de figuras internacional como Federico Valverde (Real Madrid), Ronald Araujo (Barcelona), José María Giménez (Atlético de Madrid), Manuel Ugarte (Manchester United) y Darwin Núñez (Al-Hilal).
Uruguay enfrentará a Inglaterra el viernes 27 de marzo en el estadio de Wembley de Londres, mientras que el martes 31 de marzo se medirá a Argelia en el Allianz Stadium de Turín.
Será la última oportunidad que tendrán los seleccionados charrúas para mostrarse antes de que Marcelo Bielsa dé su lista final para el Mundial 2026.
La Celeste forma parte del Grupo H junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudita.
Convocatoria de Uruguay para la fecha FIFA de marzo ante Inglaterra y Argelia
Porteros
- Sergio Rochet
- Santiago Mele
- Fernando Muslera
Defensas
- Guillermo Varela
- José Luis Rodríguez
- Ronald Araujo
- José María Giménez
- Santiago Bueno
- Sebastián Cáceres
- Mathías Olivera
- Joaquín Piquerez
- Matías Viña
Mediocampistas
- Manuel Ugarte
- Nicolás Fonseca
- Emiliano Martínez
- Federico Valverde
- Nicolás De La Cruz
- Facundo Torres
- Juan Manuel Sanabria
- Maximiliano Araujo
- Giorgian De Arrascaeta
Delanteros
- Rodrigo Aguirre
- Facundo Pellistri
- Brian Rodríguez
- Agustín Álvarez
- Federico Viñas
- Darwin Núñez