Uruguay 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Uruguay en la historia? La selección de La Celeste no contará con su máximo goleador de la historia para el Mundial 2026.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo H de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Uruguay cuenta en su lista de máximos goleadores a Luis Suárez, quien se retiró en el 2024 y no jugará la Copa Mundial 2026.

En los últimos años, El Pistolero vivió una lucha en este rubro con Edinson Cavani, otro jugador contemporáneo para quedarse como el número 1 de la historia.

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MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE URUGUAY



Luis Suárez superó a Diego Forlán con un doblete en partido de Uruguay de las Eliminatorias de Conmebol en 2013 ante Perú, para llegar a 37 y 38 goles, respectivamente.

Forlán había dejado marca en 36 anotaciones y también fue superado en 2017 por Edinson Cavani, quien se convirtió en el segundo máximo goleador de La Celeste.

Luis Suárez : 69 goles

: 69 goles Edinson Cavani : 58 goles

: 58 goles Diego Forlán : 36 goles

: 36 goles Héctor Scarone : 31 goles

: 31 goles Ángel Romano: 28 goles.

De cara al Mundial 2026 no hay ningún jugador en activo que se encuentre dentro del Top 10 de goleadores del país sudamericano.



GOLEADORES DE URUGUAY EN MUNDIALES



La selección de Uruguay jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento.