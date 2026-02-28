    Mundial 2026

    Fechas y horarios de los juegos de Uruguay en el Mundial 2026

    Uruguay disputará su 15ª Copa Mundial de la FIFA en el Grupo H.

    Por:
    Daniel Corona
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

    La selección uruguaya aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Perú en la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas, lo que permitió confirmar su quinta participación consecutiva en la máxima cita.

    PUBLICIDAD

    El equipo dirigido por Marcelo Bielsa llegará al torneo con la intención de recuperar protagonismo internacional.

    Uruguay y su panorama en el Grupo H

    La Celeste integra el Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

    El conjunto europeo aparece como referencia del sector, mientras que los cruces ante el seleccionado asiático y el debutante africano exigirán máxima concentración desde el inicio de la fase de grupos.

    Más sobre Mundial 2026

    Uruguay revela su base operativa para el Mundial 2026 tras confirmación de FIFA
    1 mins

    Uruguay revela su base operativa para el Mundial 2026 tras confirmación de FIFA

    Selección Uruguay

    Uno de los principales referentes del plantel es Federico Valverde, mediocampista del Real Madrid y eje del funcionamiento del equipo.

    Uruguay mantiene una estructura con futbolistas consolidados en las principales ligas del mundo, como Ronald Araújo, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur.

    Uruguay en el Mundial 2026: dónde ver sus partidos

    Puedes ver todos los partidos de Uruguay y a contenido extra si ya cuentas con ViX Premium y adquieres el Pase Mundial 2026 por $499 MXN.

    En caso de no estar suscrito, primero debes contratar ViX Premium anual y posteriormente activar el Pase Mundial 2026.

    Encuentra todos los detalles en https://todoelmundialporvix.com

    Calendario completo de Uruguay en la fase de grupos

    Uruguay disputará sus tres encuentros del Grupo H en sedes de Estados Unidos y México. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y tiempo del Este.

    PUBLICIDAD

    Lunes 15 de junio de 2026

    ● Arabia Saudita vs. Uruguay en Estadio Miami a las 15:00 MX y 17:00 ET

    Domingo 21 de junio de 2026

    ● Uruguay vs. Cabo Verde en Estadio Miami a las 16:00 MX y 18:00 ET

    Viernes 26 de junio de 2026

    Uruguay vs. España en Estadio Guadalajara a las 18:00 MX y 20:00 ET

    Relacionados:
    Mundial 2026Equipos Mundial 2026Uruguay 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX