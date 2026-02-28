Mundial 2026 Fechas y horarios de los juegos de Uruguay en el Mundial 2026 Uruguay disputará su 15ª Copa Mundial de la FIFA en el Grupo H.

La selección uruguaya aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Perú en la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas, lo que permitió confirmar su quinta participación consecutiva en la máxima cita.

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa llegará al torneo con la intención de recuperar protagonismo internacional.

Uruguay y su panorama en el Grupo H

La Celeste integra el Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

El conjunto europeo aparece como referencia del sector, mientras que los cruces ante el seleccionado asiático y el debutante africano exigirán máxima concentración desde el inicio de la fase de grupos.

Uno de los principales referentes del plantel es Federico Valverde, mediocampista del Real Madrid y eje del funcionamiento del equipo.

Uruguay mantiene una estructura con futbolistas consolidados en las principales ligas del mundo, como Ronald Araújo, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur.

Uruguay en el Mundial 2026: dónde ver sus partidos

Calendario completo de Uruguay en la fase de grupos

Uruguay disputará sus tres encuentros del Grupo H en sedes de Estados Unidos y México. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y tiempo del Este.

Lunes 15 de junio de 2026

● Arabia Saudita vs. Uruguay en Estadio Miami a las 15:00 MX y 17:00 ET

Domingo 21 de junio de 2026

● Uruguay vs. Cabo Verde en Estadio Miami a las 16:00 MX y 18:00 ET



Viernes 26 de junio de 2026