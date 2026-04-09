Mundial 2026 Luis Suárez lanza guiño a Uruguay: "Jamás le voy a decir que no a la Selección" El delantero uruguayo recordó que no se le puede negar un llamado a su país si es que lo necesitan.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Luis Suárez se dice listo para regresar a Uruguay previo al Mundial 2026

Faltan unos meses para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en medio del ambiente mundialista el delantero del Inter Miami Luis Suárez recordó que siempre estará dispuesto a ir a la selección de Uruguay si es que lo necesitaran.

“Obvio que la selección es siempre lo que uno quiere. Hoy te pones a pensar y le empiezas a dar vuelta a la cabeza, y estás cerca del Mundial, y si te necesitan, ¿qué haces?”, comentó el jugador en declaraciones citadas por el diario Ovación de Uruguay.

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“Yo a mi país nunca le voy a decir que no, jamás le voy a decir que no a mi país", agregó Suárez de 39 años y quien jugó por última vez en el combinado en el 2024 en un partido correspondiente a las eliminatorias mundialistas.

¿POR QUÉ SE RETIRÓ DE LA SELECCIÓN LUIS SUÁREZ?



De acuerdo con el propio jugador, su decisión de dejar en su momento la selección fue para darle paso a los jóvenes; sin embargo, aceptó que no ha sido lo mismo desde que se fue.

"Me retiré de la selección para dejarle el camino a otros jugadores y porque pensé que llegó un momento que ya no podía ser útil para la selección”, comentó sobre por qué ya no jugó en la celeste.