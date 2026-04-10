Mundial 2026 Cáceres conmueve al decir esto de América y su relevancia para el Mundial 2026 El zaguero azulcrema reconoce que es gracias al Club América que la Selección de Uruguay lo ha tomado en cuenta rumbo a la Copa del Mundo.

Video Sebastián Cáceres no duda en poner al América como 'responsable' de ser tomado en cuenta para el Mundial

Sebastián Cáceres, defensa del Club América, reconoció este jueves que su actuación en el conunto azulcrema le ha abierto las puertas para ser tomado en cuenta en la Selección de Uruguay de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26.

Actualmente, Sebastián Cáceres se ha vuelto un elemento regular en las convocatorias de Marcelo Bielsa en el conjunto charrúa y el zaguero ha resaltado el hecho de que las Águilas le han ayudado a consolidarse.

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De hecho, Cáceres está en plena carrera por tener un lugar en el Mundial 2026 y Sebastián dejó en claro que esto es debido a su militancia en el conjunto de Coapa.

"Sin duda es por América, porque en otro equipo no creo que me hubiesen visto con los ojos que me ven en este equipo, saben que estoy acostubmrado a jugar cada tres días con presión, con la intención de ser siempre protagonista, eso a un entrenador le suma mucho y me lo ha hecho saber, de haber estado en otro equipo se me hubiese hecho más difícil vivir el momento que vivo con selección", dijo el sudamericano.