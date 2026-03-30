Mundial 2026 Selección de Uruguay pierde por lesión a Joaquín Piquerez para el Mundial 2026 El futbolista del Palmeiras deberá ser operado tras lesionarse el tobillo derecho en el amistoso ante Inglaterra.

Video Joaquín Piquerez se pierde el Mundial 2026 con Uruguay por lesión

Malas noticias para la Selección de Uruguay a casi dos meses de que inicie el Mundial 2026: el lateral Joaquín Piquerez se perderá la Copa del Mundo por una grave lesión.

El futbolista del Palmeiras salió en camilla del partido amistoso entre Uruguay e Inglaterra que se disputó en el Estadio Wembley el pasado viernes luego de que Noni Madueke le cayera encima sobre su tobillo derecho.

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Joaquín Piquerez abandonó la concentración charrúa para volver a Brasil con su equipo y, tras hacerse los exámenes médicos correspondientes, Palmeiras anunció que el defensa sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo derecho que le obligará a someterse a una operación en los próximos días.

De esta manera, Piquerez se perderá lo que iba a ser su primera Copa del Mundo luego de que se había ganado la confianza de Marcelo Bielsa en los últimos partidos.

El lateral izquierdo de 27 años debutó con la selección uruguaya en 2021 bajo la gestión de Óscar Tabárez y desde entonces ha disputado 21 partidos.

Uruguay enfrentará a Argelia este martes 31 de marzo en el Allianz Stadium de Turín en su camino final de cara al Mundial 2026.

La Celeste forma parte del Grupo H junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y España. Sus partidos de la Copa del Mundo se jugarán en Miami y Guadalajara.